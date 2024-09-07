Пожар и наехавший на снаряд трактор: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

В полях белгородского приграничья трактор наехал на неразорвавшийся снаряд

ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области. На этот раз обошлось без пострадавших. Дроны повредили несколько частных домов и автомобиль. Также загорелась лесная подстилка, а в поле трактор наехал на снаряд, который в этот момент сдетонировал. Пострадало только колесо. Раненых нет.