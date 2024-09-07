Пожар и наехавший на снаряд трактор: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Один из дронов ВСУ в Шебекино атаковал территорию местного производственного предприятия, повредив стоявшее там авто. Кроме того, в районе города загорелась лесная подстилка. Возгорание на данный момент уже ликвидировали.
Под удар попал и Прохоровский район, где трактор задел взрывное устройство при работах на поле. Это произошло недалеко от села Призначное. При детонации оказалось повреждено только колесо машины
В селе Логачевка жилой дом получил повреждения от прямого попадания снаряда.
В Дроновке Грайворонского округа из-за атаки беспилотников разрушена крыша частного дома, разбиты окна, повреждены забор, хозяйственные строения и летняя кухня. Ещё один частный дом пострадал от другого дрона-камикадзе: повреждены хозпостройки и забор.
Информация о последствиях уточняется. Обошлось без пострадавших.
Сегодня утром ВСУ уже нанесли несколько атак по территории Белгородской области. В Шамино Шебекинского горокруга беспилотник атаковал ехавший по дороге автомобиль, которым управлял мужчина. При детонации взрывного устройства мирный житель получил множественные ранения. Осколками задело спину, грудь, голову, руки и ноги. Пострадавшего доставили в горбольницу №2 в крайне тяжёлом состоянии.