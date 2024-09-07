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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Последствия обстрела ВСУ

Пожар и наехавший на снаряд трактор: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

7 сентября 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
Последствия обстрела ВСУ

В полях белгородского приграничья трактор наехал на неразорвавшийся снаряд

ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области. На этот раз обошлось без пострадавших. Дроны повредили несколько частных домов и автомобиль. Также загорелась лесная подстилка, а в поле трактор наехал на снаряд, который в этот момент сдетонировал. Пострадало только колесо. Раненых нет.

Один из дронов ВСУ в Шебекино атаковал территорию местного производственного предприятия, повредив стоявшее там авто. Кроме того, в районе города загорелась лесная подстилка. Возгорание на данный момент уже ликвидировали.

Под удар попал и Прохоровский район, где трактор задел взрывное устройство при работах на поле. Это произошло недалеко от села Призначное. При детонации оказалось повреждено только колесо машины

В селе Логачевка жилой дом получил повреждения от прямого попадания снаряда.

В Дроновке Грайворонского округа из-за атаки беспилотников разрушена крыша частного дома, разбиты окна, повреждены забор, хозяйственные строения и летняя кухня. Ещё один частный дом пострадал от другого дрона-камикадзе: повреждены хозпостройки и забор.

Информация о последствиях уточняется. Обошлось без пострадавших.

Сегодня утром ВСУ уже нанесли несколько атак по территории Белгородской области. В Шамино Шебекинского горокруга беспилотник атаковал ехавший по дороге автомобиль, которым управлял мужчина. При детонации взрывного устройства мирный житель получил множественные ранения. Осколками задело спину, грудь, голову, руки и ноги. Пострадавшего доставили в горбольницу №2 в крайне тяжёлом состоянии.

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