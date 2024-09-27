«Будем наказывать»: Гладков жёстко высказался о ЧП с наездом тракториста на мину

Posted 27 сентября, 06:36
Published 27 сентября, 06:36
Modified 27 сентября, 06:38
Updated 27 сентября, 06:38
В четверг, 26 сентября, в селе Графовка Краснояружского района механизатор на тракторе наехал на мину. Мужчина был ранен, а техника уничтожена. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями ног доставили в больницу.
Начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв провёл служебное расследование. Оказалось, что руководство зерновой компании, на которую работал водитель, нарушило утверждённый регламент и халатно отнеслось к исполнению своих должностных обязанностей. Из-за этого появилась угроза жизни механизатора.
«Обязательно разберём эту ситуацию на оперативном штабе. Будем наказывать тех, кто допустил данные нарушения. Ну и конечно, обращаюсь ко всем руководителям компаний, больших и малых. Здесь простых ситуаций не может быть, халатностей не может быть. Всё, что требуется для обеспечения безопасности людей в приграничных районах, должно исполняться безукоснительно», — говорится в утреннем видеообращении губернатора.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]