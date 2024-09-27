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Posted 27 сентября, 06:36

Published 27 сентября, 06:36

Modified 27 сентября, 06:38

Updated 27 сентября, 06:38

Трактор наехал на мину в белгородском приграничье

«Будем наказывать»: Гладков жёстко высказался о ЧП с наездом тракториста на мину

27 сентября 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney
Трактор наехал на мину в белгородском приграничье

Служебное расследование провели после ЧП с трактором в белгородском приграничье

Сюжет
Приграничье
Тракторист из Краснояружского района вчера был госпитализирован с серьёзными травмами после того, как случайно наехал на мину. Транспорт полностью сгорел. Выяснилось, что это произошло не случайно. Руководство его компании допустило выезд сотрудника в небезопасное место, сообщил губернатор.

В четверг, 26 сентября, в селе Графовка Краснояружского района механизатор на тракторе наехал на мину. Мужчина был ранен, а техника уничтожена. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями ног доставили в больницу.

Начальник управления общественной безопасности правительства области Евгений Воробьёв провёл служебное расследование. Оказалось, что руководство зерновой компании, на которую работал водитель, нарушило утверждённый регламент и халатно отнеслось к исполнению своих должностных обязанностей. Из-за этого появилась угроза жизни механизатора.

«Обязательно разберём эту ситуацию на оперативном штабе. Будем наказывать тех, кто допустил данные нарушения. Ну и конечно, обращаюсь ко всем руководителям компаний, больших и малых. Здесь простых ситуаций не может быть, халатностей не может быть. Всё, что требуется для обеспечения безопасности людей в приграничных районах, должно исполняться безукоснительно», — говорится в утреннем видеообращении губернатора.
Тракторист пострадал после наезда на мину в Белгородской области
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