«Будем наказывать»: Гладков жёстко высказался о ЧП с наездом тракториста на мину

Служебное расследование провели после ЧП с трактором в белгородском приграничье

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Тракторист из Краснояружского района вчера был госпитализирован с серьёзными травмами после того, как случайно наехал на мину. Транспорт полностью сгорел. Выяснилось, что это произошло не случайно. Руководство его компании допустило выезд сотрудника в небезопасное место, сообщил губернатор.