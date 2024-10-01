bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 05:11

Published 1 октября, 05:11

Modified 1 октября, 09:30

Updated 1 октября, 09:30

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Октябрь в Белгороде начался громко: прозвучало несколько взрывов

1 октября 2024, 05:11
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде

За ночь в Белгородской области сбили восемь беспилотников

Сюжет
Пво
В небе заметили следы, характерные для работы ПВО. Есть ли последствия на земле, не сообщалось.

Утро вторника, 1 октября, в Белгороде началось громко. Прозвучало несколько взрывов, в небе остались характерные для работы ПВО следы.

Официальных комментариев о том, с чем связаны громкие звуки и есть ли последствия, не поступало.

Тем временем Минобороны сообщает, что за прошедшую ночь в Белгородской области сбили восемь беспилотников, а ещё один — в районе семи часов утра.

Напоминаем, что завтра, 2 октября, Белгород должен подключиться к всероссийским учениям по проверке работы системы оповещения. Сирена в городе будет работать с 10:40 до 10:43.

Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
В небе над Белгородом раздалась череда взрывов, есть последствияСтало известно о последствиях взрывов: разрушения есть в Белгороде и в СеверномВ Губкине ночью раздался взрыв: что произошло?
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Взрывы#В Белгороде громко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика