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Posted 23 сентября, 03:40

Published 23 сентября, 03:40

Modified 23 сентября, 06:18

Updated 23 сентября, 06:18

ВСУ атаковали беспилотником далёкий от границы город в Белгородской области

В Губкине ночью раздался взрыв: что произошло?

23 сентября 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали беспилотником далёкий от границы город в Белгородской области

Сюжет
Беспилотник
ВСУ атаковали Губкин. О последствиях взрыва беспилотника рассказал Вячеслав Гладков.

Ночью 23 сентября украинские формирования запустили беспилотник со взрывчаткой в сторону удалённого от границы города Губкина. БПЛА взорвался вблизи многоквартирных домов.

В результате взрыва были разбиты окна в шести квартирах в трёх МКД. Также различные повреждения получили десять автомобилей. Пострадавших не было. Информация о последствиях будет уточняться.

В воскресенье во время атак ВСУ пострадали 13 человек, 12 из них — при обстреле Черемошного в Белгородском районе.

Больше 25 тысяч жителей Губкина пользуются водой из водопровода с износом в 99%
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#Евгений Грицков#Происшествия#Губкин#Беспилотник#Взрыв#Атака ВСУ
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