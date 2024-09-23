В Губкине ночью раздался взрыв: что произошло?

Posted 23 сентября, 03:40
Published 23 сентября, 03:40
Modified 23 сентября, 06:18
Updated 23 сентября, 06:18
Ночью 23 сентября украинские формирования запустили беспилотник со взрывчаткой в сторону удалённого от границы города Губкина. БПЛА взорвался вблизи многоквартирных домов.
В результате взрыва были разбиты окна в шести квартирах в трёх МКД. Также различные повреждения получили десять автомобилей. Пострадавших не было. Информация о последствиях будет уточняться.
В воскресенье во время атак ВСУ пострадали 13 человек, 12 из них — при обстреле Черемошного в Белгородском районе.