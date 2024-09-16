Дым и горящие авто: взрывы в Белгороде попали на видео

Posted 16 сентября, 04:32
Published 16 сентября, 04:32
Modified 16 сентября, 04:43
Updated 16 сентября, 04:43
Моменты прилётов по машинам в Белгороде попали на видео. На одной из записей видно, что попало прямо на стоянку. На втором видео можно также услышать звук взрыва.
Громко в Белгороде было в районе 06:30. После взрывов в небе возникло несколько очагов пожаров на земле. Известно, что, помимо автомобилей на Харгоре, горел частный дом на Спутнике. Также сообщалось о выбитых окнах в МКД.
Официальной информации о последствиях всё ещё не было.