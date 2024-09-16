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Posted 16 сентября, 04:32

Published 16 сентября, 04:32

Modified 16 сентября, 04:43

Updated 16 сентября, 04:43

В Белгороде после обстрела загорелись машины

Дым и горящие авто: взрывы в Белгороде попали на видео

16 сентября 2024, 04:32
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «ЧП Белгород»
В Белгороде после обстрела загорелись машины

Прилёты по автомобилям в Белгороде попали на видео

Сюжет
Автомобили
Сообщается, что пострадали машины, находившиеся на улице Есенина. В Сети появились видео прилётов.

Моменты прилётов по машинам в Белгороде попали на видео. На одной из записей видно, что попало прямо на стоянку. На втором видео можно также услышать звук взрыва.

Громко в Белгороде было в районе 06:30. После взрывов в небе возникло несколько очагов пожаров на земле. Известно, что, помимо автомобилей на Харгоре, горел частный дом на Спутнике. Также сообщалось о выбитых окнах в МКД.

Официальной информации о последствиях всё ещё не было.

Видео: Telegram-канал «ЧП Белгород». В Белгороде после обстрела загорелись машины
Видео: Telegram-канал «Блэтгород». Обстрел Белгорода
После серии взрывов в Белгороде возникло несколько пожаров
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