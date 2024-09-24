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Posted 24 сентября, 07:28

Published 24 сентября, 07:28

Modified 24 сентября, 07:30

Updated 24 сентября, 07:30

Следы в небе после взрывов в Белгороде

Взрывы раздались в Белгороде, в небе видны следы от работы ПВО

24 сентября 2024, 07:28
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде

Утро вторника в Белгороде началось со взрывов

Сюжет
Пво
Ракетная опасность действовала на территории всего региона. Громко вновь было в Белгороде. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.

В Белгороде вновь было громко. Утром 24 сентября в городе раздалось несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.

Ракетную опасность при этом объявляли на всей территории региона. Было ли ещё где-нибудь громко, пока не сообщалось.

Информации о возможных последствиях взрывов на момент публикации материала тоже не поступало.

В последний раз Белгород попал под сильнейший обстрел на минувшей неделе — 16 сентября. Под ударом вновь была Харгора.

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