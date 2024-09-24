Взрывы раздались в Белгороде, в небе видны следы от работы ПВО

Posted 24 сентября, 07:28
Published 24 сентября, 07:28
Modified 24 сентября, 07:30
Updated 24 сентября, 07:30
В Белгороде вновь было громко. Утром 24 сентября в городе раздалось несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.
Ракетную опасность при этом объявляли на всей территории региона. Было ли ещё где-нибудь громко, пока не сообщалось.
Информации о возможных последствиях взрывов на момент публикации материала тоже не поступало.
В последний раз Белгород попал под сильнейший обстрел на минувшей неделе — 16 сентября. Под ударом вновь была Харгора.