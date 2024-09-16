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Posted 16 сентября, 09:28

Published 16 сентября, 09:28

Modified 16 сентября, 10:35

Updated 16 сентября, 10:35

Пожарные тушат автомобили после обстрела Белгорода

Белгород вновь попал под мощный обстрел: что известно?

16 сентября 2024, 09:28
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Пожарные тушат автомобили после обстрела Белгорода
Сюжет
Пожар
Затишье было недолгим. Белгород вновь оказался под ковровым обстрелом. Бел.Ру восстановили хронологию событий, а также собрали информацию о последствиях и пострадавших в один материал. Что известно на текущий момент — читайте далее.

Громкое утро

Рабочая неделя для жителей Белгорода началась громко. Около 06:30 утра 16 сентября над городом прозвучало не менее десяти взрывов.

В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Их видели из разных точек областного центра.

Следы в небе над Белгород после работы ПВОСледы в небе над Белгород после работы ПВО
Фото: bel.ru. Следы в небе над Белгород после работы ПВО

Вскоре очевидцы начали сообщать о нескольких крупных задымлениях в районе Харьковской горы. Опять под удар попали улица Есенина, бульвар Юности, микрорайон Спутник.

Сообщалось о возгорании нескольких автомобилей и дома. Стало известно и о выбитых окнах, и о горящей сухой траве в районе Репного. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что есть информация о повреждённом транспорте и жилых помещениях.

Момент попадания снарядов на парковку и возгорания машин попал на видео с камер наблюдения.

Дым поднимается в БелгородеДым поднимается в Белгороде
Дым поднимается в БелгородеДым поднимается в Белгороде
Пожар в автомобилях на Харгоре в БелгородеПожар в автомобилях на Харгоре в Белгороде
Пожар в автомобилях на ХаргореПожар в автомобилях на Харгоре
Фото: bel.ru. Дым поднимается в Белгороде

Последствия обстрела

По последним данным, которые предоставил мэр Валентин Демидов, в результате утреннего обстрела в 21 многоквартирном доме повреждены 64 квартиры. Также под удар попали девять частных домов.

Прямые попадания снарядов зафиксировали сразу в двух местах. Первый прилёт — в квартире на Щорса в доме №45к. Житель соседней квартиры рассказал, что в момент атаки ВСУ там никого не было. Сегодня в доме закроют тепловой контур, а после экспертизы приступят к восстановлению.

Второй прилёт — в частный дом на улице Энергомашевская. Специалисты после осмотра конструкции и фундамента дадут рекомендации по ремонту здания.

Сегодняшние повреждения должны восстановить до 20 октября, остекление заменят до 1 октября. Также было повреждено 19 авто, часть из них сгорела. Количество повреждений, считает глава администрации, ещё значительно увеличится.

Последствия обстрела на Щорса в БелгородеПоследствия обстрела на Щорса в Белгороде
Последствия обстрела на Щорса в БелгородеПоследствия обстрела на Щорса в Белгороде
Фото: «Жесть Белгород». Последствия обстрела на Щорса в Белгороде

Пострадали восемь белгородцев

Губернатор сообщил, что после утреннего обстрела Белгорода в больницы увезли восемь человек. Состояние семерых пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Её с травматическими поражениями рук и ног экстренно доставили в горбольницу № 2 для операции. У пострадавшей останавливалось сердце, медикам пришлось проводить реанимационные мероприятия.

Руку женщине, скорее всего, ампутируют, считает руководитель регионального минздрава Андрей Иконников. Травма очень серьёзная, транспортировать белгородку на лечение в Москву возможности нет.

В Белгородской области после обстрела возникла острая необходимость в донорах крови.

«Мы поставляем, а страдают мирные»: журналист из Австралии застал обстрел Белгорода
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