Белгород вновь попал под мощный обстрел: что известно?

Posted 16 сентября, 09:28
Published 16 сентября, 09:28
Modified 16 сентября, 10:35
Updated 16 сентября, 10:35
Рабочая неделя для жителей Белгорода началась громко. Около 06:30 утра 16 сентября над городом прозвучало не менее десяти взрывов.
В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Их видели из разных точек областного центра.
Вскоре очевидцы начали сообщать о нескольких крупных задымлениях в районе Харьковской горы. Опять под удар попали улица Есенина, бульвар Юности, микрорайон Спутник.
Сообщалось о возгорании нескольких автомобилей и дома. Стало известно и о выбитых окнах, и о горящей сухой траве в районе Репного. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что есть информация о повреждённом транспорте и жилых помещениях.
Момент попадания снарядов на парковку и возгорания машин попал на видео с камер наблюдения.
По последним данным, которые предоставил мэр Валентин Демидов, в результате утреннего обстрела в 21 многоквартирном доме повреждены 64 квартиры. Также под удар попали девять частных домов.
Прямые попадания снарядов зафиксировали сразу в двух местах. Первый прилёт — в квартире на Щорса в доме №45к. Житель соседней квартиры рассказал, что в момент атаки ВСУ там никого не было. Сегодня в доме закроют тепловой контур, а после экспертизы приступят к восстановлению.
Второй прилёт — в частный дом на улице Энергомашевская. Специалисты после осмотра конструкции и фундамента дадут рекомендации по ремонту здания.
Сегодняшние повреждения должны восстановить до 20 октября, остекление заменят до 1 октября. Также было повреждено 19 авто, часть из них сгорела. Количество повреждений, считает глава администрации, ещё значительно увеличится.
Губернатор сообщил, что после утреннего обстрела Белгорода в больницы увезли восемь человек. Состояние семерых пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Её с травматическими поражениями рук и ног экстренно доставили в горбольницу № 2 для операции. У пострадавшей останавливалось сердце, медикам пришлось проводить реанимационные мероприятия.
Руку женщине, скорее всего, ампутируют, считает руководитель регионального минздрава Андрей Иконников. Травма очень серьёзная, транспортировать белгородку на лечение в Москву возможности нет.
В Белгородской области после обстрела возникла острая необходимость в донорах крови.