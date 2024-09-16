Белгород вновь попал под мощный обстрел: что известно?

Прямые попадания снарядов зафиксировали сразу в двух местах. Первый прилёт — в квартире на Щорса в доме №45к. Житель соседней квартиры рассказал, что в момент атаки ВСУ там никого не было. Сегодня в доме закроют тепловой контур, а после экспертизы приступят к восстановлению.