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Posted 18 сентября, 13:44

Published 18 сентября, 13:44

Modified 18 сентября, 13:46

Updated 18 сентября, 13:46

Последствия обстрела в Шебекинском округе

Дрон влетел в окно здания в Белгородской области, произошёл взрыв

18 сентября 2024, 13:44
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела в Шебекинском округе

Три населённых пункта в Белгородской области попали под удар ВСУ

Сюжет
Пожар
Новые атаки на Шебекинский городской округ, последствия есть в Шебекино и ещё двух сёлах. Повреждены здание, частный сектор, автомобили. Также произошёл пожар и обрыв на линии электропередачи.

Под удар ВСУ попали два села и столица Шебекинского городского округа. О пострадавших не сообщалось, но есть разрушения.

В Шебекино украинский дрон влетел в окно соцобъекта и взорвался. В здании повреждены остекление и фасад, также выбило окна в одной квартире многоэтажного дома.

В Вознесеновке в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждена кровля частного дома.

В Безлюдовке на территории двух частных домовладений выбило окна, пострадали забор, ворота и легковой автомобиль.

Кроме того, из-за обстрела произошло возгорание сухой травы и локальные обрывы на линии электропередачи. Сейчас аварийные бригады не могут приступить к восстановительным работам, они сделают это после согласования с Министерством обороны РФ.

Последствия обстрела в Шебекинском округеПоследствия обстрела в Шебекинском округе
Последствия обстрела в Шебекинском округе. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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