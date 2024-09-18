Дрон влетел в окно здания в Белгородской области, произошёл взрыв

Posted 18 сентября, 13:44
Published 18 сентября, 13:44
Modified 18 сентября, 13:46
Updated 18 сентября, 13:46
Под удар ВСУ попали два села и столица Шебекинского городского округа. О пострадавших не сообщалось, но есть разрушения.
В Шебекино украинский дрон влетел в окно соцобъекта и взорвался. В здании повреждены остекление и фасад, также выбило окна в одной квартире многоэтажного дома.
В Вознесеновке в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждена кровля частного дома.
В Безлюдовке на территории двух частных домовладений выбило окна, пострадали забор, ворота и легковой автомобиль.
Кроме того, из-за обстрела произошло возгорание сухой травы и локальные обрывы на линии электропередачи. Сейчас аварийные бригады не могут приступить к восстановительным работам, они сделают это после согласования с Министерством обороны РФ.