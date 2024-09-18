Дроны атаковали грузовик и легковушку в Белгородской области, один из водителей ранен

Posted 18 сентября, 10:23
Published 18 сентября, 10:23
Modified 18 сентября, 10:23
Updated 18 сентября, 10:23
Мужчина пострадал при атаке дрона в Шебекинском горокруге. Он был за рулём грузовика, когда случилось происшествие.
Пострадавший получил множественные осколочные ранения. В больницу его доставили попутным транспортом.
Второе происшествие случилось рядом с Никольским в Белгородском районе. Дрон-камикадзе атаковал ехавшее по дороге авто. Машина получила значительные повреждения.
Напомним, что утром при атаке на автобус в Шебекино пострадали шесть человек. Ещё двое ранены в результате обстрела в Муроме.