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Posted 18 сентября, 10:23

Published 18 сентября, 10:23

Modified 18 сентября, 10:23

Updated 18 сентября, 10:23

Дроны атаковали две машины в Белгородской области

Дроны атаковали грузовик и легковушку в Белгородской области, один из водителей ранен

18 сентября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Дроны атаковали две машины в Белгородской области

Водитель грузовика ранен при атаке дрона в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Происшествия случились рядом с Шебекино и Никольским. В первом случае грузовик участвовал в полевых работах, во втором машина просто ехала по дороге.

Мужчина пострадал при атаке дрона в Шебекинском горокруге. Он был за рулём грузовика, когда случилось происшествие.

Пострадавший получил множественные осколочные ранения. В больницу его доставили попутным транспортом.

Второе происшествие случилось рядом с Никольским в Белгородском районе. Дрон-камикадзе атаковал ехавшее по дороге авто. Машина получила значительные повреждения.

Напомним, что утром при атаке на автобус в Шебекино пострадали шесть человек. Ещё двое ранены в результате обстрела в Муроме.

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