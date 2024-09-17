Два мирных жителя пострадали после атаки дрона в Белгородской области

Posted 17 сентября, 17:36
Published 17 сентября, 17:36
Modified 17 сентября, 17:38
Updated 17 сентября, 17:38
По данным губернатора, в Шебекинском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Ранения получили два мирных жителя.
У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго — баротравма.
Медики доставляют пострадавших в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Напомним, 17 сентября два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области. Накануне под сильный обстрел попал Белгород. Всего в результате атак в столице региона и Белгородском районе пострадали 10 мирных жителей, в том числе малолетний ребёнок. Также при обстреле Новой Таволжанки ранена женщина.