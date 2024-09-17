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Posted 17 сентября, 17:36

Published 17 сентября, 17:36

Modified 17 сентября, 17:38

Updated 17 сентября, 17:38

Два мирных жителя пострадали после атаки дрона в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали после атаки дрона в Белгородской области

17 сентября 2024, 17:36
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
СВО
О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях. В настоящее время пострадавших доставляют в горбольницу №2 Белгорода.

По данным губернатора, в Шебекинском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль. Ранения получили два мирных жителя.

У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго — баротравма.

Медики доставляют пострадавших в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Напомним, 17 сентября два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области. Накануне под сильный обстрел попал Белгород. Всего в результате атак в столице региона и Белгородском районе пострадали 10 мирных жителей, в том числе малолетний ребёнок. Также при обстреле Новой Таволжанки ранена женщина.

Ребёнок и две взрослые белгородки обратились в больницы после обстрелов 16 сентября
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Госпитализация#Белгород#Дрон#СВО#Мирные жители#Глава региона#Баротравма
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