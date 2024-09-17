Два мирных жителя пострадали после атаки дрона в Белгородской области

Напомним, 17 сентября два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области. Накануне под сильный обстрел попал Белгород. Всего в результате атак в столице региона и Белгородском районе пострадали 10 мирных жителей, в том числе малолетний ребёнок. Также при обстреле Новой Таволжанки ранена женщина.