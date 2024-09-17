Ребёнок и две взрослые белгородки обратились в больницы после обстрелов 16 сентября

Мальчик пострадал в Дубовом. Он почувствовал себя плохо через некоторое время после атаки, тогда родители вызвали ему скорую помощь. У ребёнка медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Необходимую помощь малышу оказали на месте, от госпитализации родители отказались.