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Posted 17 сентября, 09:01

Published 17 сентября, 09:01

Modified 17 сентября, 09:01

Updated 17 сентября, 09:01

Мирные жители пострадали при обстрелах Белгорода и Новой Таволжанки

Ребёнок и две взрослые белгородки обратились в больницы после обстрелов 16 сентября

17 сентября 2024, 09:01
Фото: 1MI
Мирные жители пострадали при обстрелах Белгорода и Новой Таволжанки

Белгородскую область обстреляли с помощью более 170 снарядов

Сюжет
Обстрел
В понедельник, 16 августа, ВСУ атаковали сразу семь муниципалитетов области. Под сильный обстрел попал и Белгород. За медицинской помощью дополнительно обратились ребёнок и женщина. Досталось также Новой Таволжанке, там ранена женщина. Есть последствия в частном секторе.

За прошедшие сутки по Белгородской области выпустили восемь беспилотников и более 170 боеприпасов. Есть разрушения и пострадавшие.

Увеличилось количество раненых при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района в понедельник, 16 августа. Изначально власти сообщали о восьмерых пострадавших, но позже за помощью обратились также четырёхлетний мальчик и женщина.

Мальчик пострадал в Дубовом. Он почувствовал себя плохо через некоторое время после атаки, тогда родители вызвали ему скорую помощь. У ребёнка медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Необходимую помощь малышу оказали на месте, от госпитализации родители отказались.

Женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки сама добралась до городской больницы №2 Белгорода. Проходить дальнейшее лечение она будет амбулаторно.

Ещё одной жительнице понадобилась помощь врачей после обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском городском округе. Утром 17 сентября её бригада скорой помощи доставила с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода. От госпитализации она отказалась.

В муниципалитете полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и «Газель». Повреждены 13 частных домов и два автомобиля.

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