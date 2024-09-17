Ребёнок и две взрослые белгородки обратились в больницы после обстрелов 16 сентября

Posted 17 сентября, 09:01
Published 17 сентября, 09:01
Modified 17 сентября, 09:01
Updated 17 сентября, 09:01
За прошедшие сутки по Белгородской области выпустили восемь беспилотников и более 170 боеприпасов. Есть разрушения и пострадавшие.
Увеличилось количество раненых при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района в понедельник, 16 августа. Изначально власти сообщали о восьмерых пострадавших, но позже за помощью обратились также четырёхлетний мальчик и женщина.
Мальчик пострадал в Дубовом. Он почувствовал себя плохо через некоторое время после атаки, тогда родители вызвали ему скорую помощь. У ребёнка медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Необходимую помощь малышу оказали на месте, от госпитализации родители отказались.
Женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки сама добралась до городской больницы №2 Белгорода. Проходить дальнейшее лечение она будет амбулаторно.
Ещё одной жительнице понадобилась помощь врачей после обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском городском округе. Утром 17 сентября её бригада скорой помощи доставила с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода. От госпитализации она отказалась.
В муниципалитете полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и «Газель». Повреждены 13 частных домов и два автомобиля.