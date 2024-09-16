В ГТРК «Белгород» опровергли убийство военкора Александра Коробова

Posted 16 сентября, 16:45
Published 16 сентября, 16:45
Modified 16 сентября, 16:53
Updated 16 сентября, 16:53
Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова опровергла убийство военкора Александра Коробова. Она подтвердила, что журналист ранен и находится сейчас в больнице, но от других комментариев воздержалась.
«Официальных комментариев я давать не буду. По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — приводит издание слова директора.
Изданию RTVI она также уточнила, что Александр находится на лечении в одной из московских клиник.
Раннее Главное разведывательное управление Украины заявило о «ликвидации» специального корреспондента Коробова, писали украинские СМИ. Ему якобы проломили череп, после чего он скончался.
Издание «Фонарь» сообщило, что Коробов на самом деле жив, но действительно находится в больнице. С какой именно травмой, в каком состоянии — неизвестно. Не уточнялось и о предшествующих госпитализации событиях.