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Posted 16 сентября, 16:45

Published 16 сентября, 16:45

Modified 16 сентября, 16:53

Updated 16 сентября, 16:53

Александр Коробов

В ГТРК «Белгород» опровергли убийство военкора Александра Коробова

16 сентября 2024, 16:45
Фото: gordost31.com
Александр Коробов

Журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов жив, находится в больнице

В ГТРК «Белгород» подтвердили госпитализацию журналиста Александра Коробова, которого ранее «ликвидировали» в ГУР. Александр жив, но других подробностей раскрывать не стали, пишет «Газете.Ru».

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова опровергла убийство военкора Александра Коробова. Она подтвердила, что журналист ранен и находится сейчас в больнице, но от других комментариев воздержалась.

«Официальных комментариев я давать не буду. По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — приводит издание слова директора.

Изданию RTVI она также уточнила, что Александр находится на лечении в одной из московских клиник.

Раннее Главное разведывательное управление Украины заявило о «ликвидации» специального корреспондента Коробова, писали украинские СМИ. Ему якобы проломили череп, после чего он скончался.

Издание «Фонарь» сообщило, что Коробов на самом деле жив, но действительно находится в больнице. С какой именно травмой, в каком состоянии — неизвестно. Не уточнялось и о предшествующих госпитализации событиях.

СМИ: ГУР Украины сообщило о «ликвидации» военкора ГТРК «Белгород» Александра Коробова
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