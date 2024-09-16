Восемь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода

Posted 16 сентября, 05:24
Published 16 сентября, 05:24
Modified 16 сентября, 05:26
Updated 16 сентября, 05:26
После утреннего обстрела Белгорода ранены восемь человек. Всех их доставили в больницы.
Состояние семерых пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Ещё один человек находится в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее в Сети появились кадры горевшего дома. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в этом случае люди не пострадали — успели спрятаться. С пожаром помогли бороться соседи белгородцев.
Взрывы в Белгороде раздались в районе 06:30. Некоторые из них попали на видео очевидцев.