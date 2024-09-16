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Posted 16 сентября, 05:24

Published 16 сентября, 05:24

Modified 16 сентября, 05:26

Updated 16 сентября, 05:26

Белгород попал под обстрел, есть пострадавшие

Восемь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода

16 сентября 2024, 05:24
Фото: 1MI
Белгород попал под обстрел, есть пострадавшие
Сюжет
Пожар
Один из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии. Всех раненых доставили в больницу. Люди, чей дом полностью сгорел, целы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После утреннего обстрела Белгорода ранены восемь человек. Всех их доставили в больницы.

Состояние семерых пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Ещё один человек находится в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее в Сети появились кадры горевшего дома. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в этом случае люди не пострадали — успели спрятаться. С пожаром помогли бороться соседи белгородцев.

Взрывы в Белгороде раздались в районе 06:30. Некоторые из них попали на видео очевидцев.

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