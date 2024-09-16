Последствий обстрелов в Белгороде становится больше, а проблем с мусором — меньше

Кроме того, в Белгородскую область поступит 124 единицы транспорта для вывоза мусора. Их в первую очередь распределят по тем районам, где это более необходимо. Первая партия в размере 19 мусоровозов поступит в регион уже в эту среду, 18 сентября. На рабочие маршруты транспорт выйдет до конца этой недели: его доставят в Белгородский район и Старый Оскол.