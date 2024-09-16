Последствий обстрелов в Белгороде становится больше, а проблем с мусором — меньше

Posted 16 сентября, 15:30
Published 16 сентября, 15:30
Modified 16 сентября, 15:30
Updated 16 сентября, 15:30
Утро 16 сентября в Белгороде снова выдалось громким: около 06:30 над городом раздалась череда взрывов. Сразу после этого очевидцы стали публиковать фотографии и видеозаписи последствий. Судя по ним, на Харгоре горели машины и сухая трава, в МКД выбило окна.
Позже мэр Валентин Демидов сообщил, что повреждения зафиксировали в 21 многоквартирном доме, девяти частных домах и 19 авто. Все сегодняшние разрушения должны восстановить до 20 октября.
Не обошлось и без пострадавших: ранения получили восемь белгородцев. Всех их госпитализировали. В крайне тяжёлом состоянии находится одна женщина, которой, вероятно, придётся ампутировать руку.
В Белгородской области после обстрела вышло объявление о поиске доноров крови, но это оказалось никак не связано со случившимся.
С компанией «Еврологистик», как с контрагентом по вывозу ТКО, попрощаются в регионе, поскольку тот не справился с наложенными на него обязанностями.
Кроме того, в Белгородскую область поступит 124 единицы транспорта для вывоза мусора. Их в первую очередь распределят по тем районам, где это более необходимо. Первая партия в размере 19 мусоровозов поступит в регион уже в эту среду, 18 сентября. На рабочие маршруты транспорт выйдет до конца этой недели: его доставят в Белгородский район и Старый Оскол.
Новую технику преимущественно распределят по тем районам, которые не подвергаются обстрелам, но и где наиболее остро стоит вопрос по вывозу мусора. Б/у технику же направят в опасные территории региона, сообщил Гладков.
При этом в целом жалоб на вывоз мусора в последнее время по региону стало гораздо меньше.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил кандидатуру Андрея Антоненко на пост заместителя главы региона по вопросам сельского хозяйства. В настоящее время Антоненко является министром сельского хозяйства и продовольствия региона.
Должность замглавы стала вакантной после того, как предыдущего заместителя Юлию Щедрину уволили в декабре прошлого года из-за нецелевого использования 217 миллионов рублей, предназначенных для поддержки сельского хозяйства.
Губернатор поручил подготовить документы на назначение Антоненко исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам сельского хозяйства.