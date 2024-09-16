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Posted 16 сентября, 15:30

Published 16 сентября, 15:30

Modified 16 сентября, 15:30

Updated 16 сентября, 15:30

Последствия утреннего обстрела Белгорода

Последствий обстрелов в Белгороде становится больше, а проблем с мусором — меньше

16 сентября 2024, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова
Последствия утреннего обстрела Белгорода
Сюжет
Новости Белгорода
Белгород утром 16 сентября попал под сильнейший обстрел ВСУ. Тем временем губернатор Вячеслав Гладков выразил недовольство работой «Еврологистика» и рекомендовал кандидатуру на пост, который ранее занимала Юлия Щедрина.

Утро началось с обстрелов

Утро 16 сентября в Белгороде снова выдалось громким: около 06:30 над городом раздалась череда взрывов. Сразу после этого очевидцы стали публиковать фотографии и видеозаписи последствий. Судя по ним, на Харгоре горели машины и сухая трава, в МКД выбило окна.

Позже мэр Валентин Демидов сообщил, что повреждения зафиксировали в 21 многоквартирном доме, девяти частных домах и 19 авто. Все сегодняшние разрушения должны восстановить до 20 октября.

Не обошлось и без пострадавших: ранения получили восемь белгородцев. Всех их госпитализировали. В крайне тяжёлом состоянии находится одна женщина, которой, вероятно, придётся ампутировать руку.

В Белгородской области после обстрела вышло объявление о поиске доноров крови, но это оказалось никак не связано со случившимся.

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Проблема с мусором почти решена?

С компанией «Еврологистик», как с контрагентом по вывозу ТКО, попрощаются в регионе, поскольку тот не справился с наложенными на него обязанностями.

Кроме того, в Белгородскую область поступит 124 единицы транспорта для вывоза мусора. Их в первую очередь распределят по тем районам, где это более необходимо. Первая партия в размере 19 мусоровозов поступит в регион уже в эту среду, 18 сентября. На рабочие маршруты транспорт выйдет до конца этой недели: его доставят в Белгородский район и Старый Оскол.

Новую технику преимущественно распределят по тем районам, которые не подвергаются обстрелам, но и где наиболее остро стоит вопрос по вывозу мусора. Б/у технику же направят в опасные территории региона, сообщил Гладков.

При этом в целом жалоб на вывоз мусора в последнее время по региону стало гораздо меньше.

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Нашли кандидатуру на место Щедриной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил кандидатуру Андрея Антоненко на пост заместителя главы региона по вопросам сельского хозяйства. В настоящее время Антоненко является министром сельского хозяйства и продовольствия региона.

Должность замглавы стала вакантной после того, как предыдущего заместителя Юлию Щедрину уволили в декабре прошлого года из-за нецелевого использования 217 миллионов рублей, предназначенных для поддержки сельского хозяйства.

Губернатор поручил подготовить документы на назначение Антоненко исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам сельского хозяйства.

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