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Posted 16 сентября, 06:54

Published 16 сентября, 06:54

Modified 16 сентября, 06:56

Updated 16 сентября, 06:56

Служба крови Белгородской области срочно ищет доноров

Требуются доноры: служба крови обратилась к белгородцам после обстрела

16 сентября 2024, 06:54
Фото: 1MI
Служба крови Белгородской области срочно ищет доноров

В Белгородской области ищут доноров крови

Сюжет
Новости Белгорода
Сдать кровь можно в отделениях центра в Белгороде, Старом и Новом Осколах, Губкине. С собой требуется взять паспорт и СНИЛС. Какая именно требуется кровь, рассказали в Telegram-канале центра.

Доноров крови ищут в Белгородской области. Объявление появилось утром 16 сентября — после обстрела столицы региона.

«Требуется кровь О (I) c резус-отрицательным фактором, Келл отрицательным антигеном с фенотипом С-с+D-Е-е+», — говорится в записи на страницах службы крови в соцсетях.

Сдать кровь можно в подразделениях центра в Белгороде, Старом и Новом Осколах, Губкине. Доноров примут с 08:00 до 13:00. Предварительная запись не требуется. С собой донорам обязательно нужно взять паспорт и СНИЛС.

Напомним, что при утреннем обстреле Белгорода пострадали восемь мирных жителей. Один из них был в крайне тяжёлом состоянии.

За последние годы около 150 тысяч белгородцев стали донорами крови
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