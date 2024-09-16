Требуются доноры: служба крови обратилась к белгородцам после обстрела

Posted 16 сентября, 06:54
Published 16 сентября, 06:54
Modified 16 сентября, 06:56
Updated 16 сентября, 06:56
Доноров крови ищут в Белгородской области. Объявление появилось утром 16 сентября — после обстрела столицы региона.
«Требуется кровь О (I) c резус-отрицательным фактором, Келл отрицательным антигеном с фенотипом С-с+D-Е-е+», — говорится в записи на страницах службы крови в соцсетях.
Сдать кровь можно в подразделениях центра в Белгороде, Старом и Новом Осколах, Губкине. Доноров примут с 08:00 до 13:00. Предварительная запись не требуется. С собой донорам обязательно нужно взять паспорт и СНИЛС.
Напомним, что при утреннем обстреле Белгорода пострадали восемь мирных жителей. Один из них был в крайне тяжёлом состоянии.