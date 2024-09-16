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Posted 16 сентября, 06:34

Published 16 сентября, 06:34

Modified 16 сентября, 07:43

Updated 16 сентября, 07:43

Очевидец рассказывает, как снаряд прилетел в соседнюю квартиру

«Из окна увидел, что прилёт был возле остановки»: белгородец — об обстреле

16 сентября 2024, 06:34
Фото: РИА «Новости»
Очевидец рассказывает, как снаряд прилетел в соседнюю квартиру

Белгородец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру

Сюжет
Новости Белгорода
Около 6:30 Белгород подвергся атаке ВСУ. Горожане слышали долгую череду взрывов, после чего в небе начал подниматься дым. Было несколько прилётов, в том числе в многоквартирный дом. Очевидец рассказал РИА «Новости», как это было.

Утром понедельника, 16 сентября, Белгород вновь попал под ковровый обстрел. По предварительной информации, ранены восемь человек, повреждены дома, машины.

Один из прилётов пришёлся в квартиру многоэтажного дома. В ней, к счастью, никто в этот момент не проживал. Об этом рассказал Максим Цуверкалов, житель соседней квартиры.

«Побежали в ванную, быстро начались прилёты, хлопки громкие. Пересидели, как всё затихло, вышли на балкон, увидели, что прилёт был в наш дом, в соседнюю квартиру. В соседней квартире никто не живет, никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей», — рассказал Максим.

Из окна Максим также увидел прилёт рядом с остановкой, на месте уже была скорая. В его квартире всё цело, отделались легко — только плафон упал на балконе.

Видео: РИА «Новости». Очевидец рассказывает, как снаряд прилетел в соседнюю квартиру
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