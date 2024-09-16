«Из окна увидел, что прилёт был возле остановки»: белгородец — об обстреле

Белгородец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру

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Около 6:30 Белгород подвергся атаке ВСУ. Горожане слышали долгую череду взрывов, после чего в небе начал подниматься дым. Было несколько прилётов, в том числе в многоквартирный дом. Очевидец рассказал РИА «Новости», как это было.