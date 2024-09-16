«Из окна увидел, что прилёт был возле остановки»: белгородец — об обстреле

Posted 16 сентября, 06:34
Published 16 сентября, 06:34
Modified 16 сентября, 07:43
Updated 16 сентября, 07:43
Утром понедельника, 16 сентября, Белгород вновь попал под ковровый обстрел. По предварительной информации, ранены восемь человек, повреждены дома, машины.
Один из прилётов пришёлся в квартиру многоэтажного дома. В ней, к счастью, никто в этот момент не проживал. Об этом рассказал Максим Цуверкалов, житель соседней квартиры.
«Побежали в ванную, быстро начались прилёты, хлопки громкие. Пересидели, как всё затихло, вышли на балкон, увидели, что прилёт был в наш дом, в соседнюю квартиру. В соседней квартире никто не живет, никогда там никого не видели, пять лет тут проживаем, ни разу не видели соседей», — рассказал Максим.
Из окна Максим также увидел прилёт рядом с остановкой, на месте уже была скорая. В его квартире всё цело, отделались легко — только плафон упал на балконе.