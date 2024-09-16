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Posted 16 сентября, 04:07

Published 16 сентября, 04:07

Modified 16 сентября, 04:09

Updated 16 сентября, 04:09

В Белгороде произошло несколько пожаров после взрывов

После серии взрывов в Белгороде возникло несколько пожаров

16 сентября 2024, 04:07
Фото: «БелПлюс»
В Белгороде произошло несколько пожаров после взрывов

Дым поднялся над Белгородом после сильных взрывов

Сюжет
Пожар
По словам очевидцев, горят автомобили и дом. Дым заметили на Харгоре и в микрорайоне Спутник. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что есть информация о повреждённом транспорте и жилых помещениях.

В Белгороде рано утром 16 сентября прозвучали взрывы. После этого в городе заметили дым в нескольких районах.

Судя по кадрам от очевидцев в Сети, горят автомобили. Пожары есть в районе улицы Есенина и бульвара Юности.

Кроме того, в Сети сообщают о пожаре в жилом доме в микрорайоне Спутник.

Известно и о выбитых окнах в домах. Также в Сети сообщают о горящей сухой траве в районе Репного.

Официальной информации о последствиях пока не было. В своём утреннем видеообращении губернатор Вячеслав Гладков лишь подтвердил, что были попадания в автомобили и жилые помещения.

Громко в Белгороде было в районе 06:30. Прозвучало не менее десяти взрывов.

Пожар в автомобилях на Харгоре в БелгородеПожар в автомобилях на Харгоре в Белгороде
Выбитые после взрывов окна дома в микрорайоне Улитка Выбитые после взрывов окна дома в микрорайоне Улитка
Пожар в автомобилях на ХаргореПожар в автомобилях на Харгоре
Пожар в автомобилях после взрывов в БелгородеПожар в автомобилях после взрывов в Белгороде
Пожар в автомобилях после взрывовПожар в автомобилях после взрывов
Пожар в автомобилях после взрывов в БелгородеПожар в автомобилях после взрывов в Белгороде
Последствия обстрела в БелгородеПоследствия обстрела в Белгороде
Фото: «Авто Белгород». Пожар в автомобилях на Харгоре в Белгороде
Видео: «БелПлюс». Пожар в Белгороде после взрывов
Утро понедельника в Белгороде началось с мощных взрывов
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