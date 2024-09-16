После серии взрывов в Белгороде возникло несколько пожаров

Posted 16 сентября, 04:07
Published 16 сентября, 04:07
Modified 16 сентября, 04:09
Updated 16 сентября, 04:09
В Белгороде рано утром 16 сентября прозвучали взрывы. После этого в городе заметили дым в нескольких районах.
Судя по кадрам от очевидцев в Сети, горят автомобили. Пожары есть в районе улицы Есенина и бульвара Юности.
Кроме того, в Сети сообщают о пожаре в жилом доме в микрорайоне Спутник.
Известно и о выбитых окнах в домах. Также в Сети сообщают о горящей сухой траве в районе Репного.
Официальной информации о последствиях пока не было. В своём утреннем видеообращении губернатор Вячеслав Гладков лишь подтвердил, что были попадания в автомобили и жилые помещения.
Громко в Белгороде было в районе 06:30. Прозвучало не менее десяти взрывов.