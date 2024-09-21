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Многоэтажка

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2024
БПЛА атаковал многоэтажный дом в Шебекино, есть последствия
21 сентября, 16:10
«Из окна увидел, что прилёт был возле остановки»: белгородец — об обстреле
16 сентября, 06:34
В Шебекино загорелось здание ресторана, огонь перекинулся на соседнюю многоэтажку
10 августа, 19:00
Тело мужчины обнаружили под окнами многоквартирного дома в Белгородской области
18 июля, 09:40
Погиб мужчина, спасена женщина, эвакуировано ещё 30 человек из-за пожара в Белгороде
15 июля, 11:18
Женщина споткнулась и подала в суд на коммунальщиков
В Брянской области жительница многоэтажки подала в суд на УК. Женщина сломала ногу возле подъезда. Подробностями поделились «Брянские новости».
11 июля, 14:49
Мужчина выпал из окна в Старом Осколе: следователи начали проверку
В Старом Осколе жители обнаружили мужчину, который выпал из окна 7-го этажа. В следственном комитете РФ по Белгородской области Бел.Ру сообщили, что начали процессуальную проверку.
18 июня, 07:10
Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру
16 марта, 05:37
«В этот раз промахнулись». Многоэтажка повредилась после взрывов в Белгороде?
14 марта, 09:59
«Проснулся от взрыва»: белгородец — об атаке беспилотника на многоэтажку
Белгородец живёт в доме, в который врезался дрон. Парень рассказал, что проснулся этим утром от взрыва. Комментарий горожанин дал РИА «Новости».
13 марта, 09:39
Место прилёта беспилотника по многоэтажке в Белгороде оцепили: на месте Росгвардия
13 марта, 09:33
Не выдающийся, но всё же размер: топ пять самых высоких зданий Белгорода
12 марта, 05:30
2023
Будем расставаться: УК в Белгороде проигнорировала подготовку к отопительному сезону
27 октября 2023, 10:24
Из окна многоэтажки в Белгороде выпал человек
Трагедия произошла 26 августа. Предварительно, по данным следкома, следов криминала нет.
27 августа 2023, 10:35
Попыток было две: Минобороны заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области
14 августа 2023, 11:27
Причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника
Предварительную версию ЧП в многоэтажке на улице Есенина назвал Вячеслав Гладков.
13 августа 2023, 16:26
При взрыве в многоэтажном доме в Белгороде никто не пострадал
13 августа 2023, 15:24
В Белгороде юные хулиганы разгромили балкон МКД и хотели сломать камеры
Родителей подростков, которые устроили погром на улице Щорса вечером 21 июля, привлекли к административной ответственности, сообщили в УМВД по региону.
24 июля 2023, 12:17
Ночной пожар в центре Белгорода попал на камеры видеонаблюдения
Ночной пожар на Свято-Троицком бульваре попал на камеры видеонаблюдения возле Диорамы и набережной Везёлки.
18 июня 2023, 11:57
Вячеслав Гладков назвал причину ночного пожара в многоэтажке в центре Белгорода
По словам губернатора, пожар возник из-за проблемы с электропроводкой.
17 июня 2023, 06:30

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