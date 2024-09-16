Белгород попал под обстрел, были пожары. Что известно о последствиях?

Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела

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Горели частный дом и более 15 машин. Есть разрушения в многоквартирных и частных домах, повреждён газопровод, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Последствия есть и в Белгородском районе.