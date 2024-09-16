Белгород попал под обстрел, были пожары. Что известно о последствиях?

Posted 16 сентября, 05:35
Published 16 сентября, 05:35
Modified 16 сентября, 05:37
Updated 16 сентября, 05:37
ВСУ атаковали Белгород рано утром 16 сентября. Появилась официальная информация о разрушениях.
Известно, что в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. В четырёх частных домах выбило окна, посекло кровли и фасады.
Ещё один частный дом полностью сгорел — произошло это после прямого попадания. Жители дома не пострадали — успели спрятаться. Разбирать завалы помогали соседи.
Кроме того, загорелось более 15 машин. В городе также повреждён газопровод.
Последствия есть и в Белгородском районе. В Дубовом повреждены МКД и частный дом, гараж и забор, четыре машины.
Напомним, что пострадали после обстрела Белгорода восемь мирных жителей. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.