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Posted 16 сентября, 05:35

Published 16 сентября, 05:35

Modified 16 сентября, 05:37

Updated 16 сентября, 05:37

Последствия обстрела Белгорода

Белгород попал под обстрел, были пожары. Что известно о последствиях?

16 сентября 2024, 05:35
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия обстрела Белгорода

Гладков рассказал о разрушениях в Белгороде после обстрела

Сюжет
Пожары
Горели частный дом и более 15 машин. Есть разрушения в многоквартирных и частных домах, повреждён газопровод, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Последствия есть и в Белгородском районе.

ВСУ атаковали Белгород рано утром 16 сентября. Появилась официальная информация о разрушениях.

Известно, что в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. В четырёх частных домах выбило окна, посекло кровли и фасады.

Ещё один частный дом полностью сгорел — произошло это после прямого попадания. Жители дома не пострадали — успели спрятаться. Разбирать завалы помогали соседи.

Кроме того, загорелось более 15 машин. В городе также повреждён газопровод.

Последствия есть и в Белгородском районе. В Дубовом повреждены МКД и частный дом, гараж и забор, четыре машины.

Напомним, что пострадали после обстрела Белгорода восемь мирных жителей. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.

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