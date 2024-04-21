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Более 11 тысяч белгородцев носят звание «Почётных доноров»

За последние годы около 150 тысяч белгородцев стали донорами крови

21 апреля 2024, 11:47
Фото: 1MI

Более 11 тысяч белгородцев носят звание «Почётных доноров»

В регионе зарегистрированы около 150 тыс. доноров крови и около 2866 потенциальных доноров стволовых клеток и костного мозга. Глава региона и главврач Центра крови рассказали в соцсетях подробности.

На данный момент в едином реестре доноров крови Белгородской области зарегистрировано около 150 тысяч человек, из которых более 11 тысяч имеют звание «Почётный донор».

Также в региональном сегменте регистра состоят 2866 потенциальных доноров стволовых клеток и костного мозга. Всего врачи провели уже семь трансплантаций костного мозга от доноров-белгородцев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что с марта 2024 года региональный Центр крови имеет статус рекрутингового центра. Для вступления в регистр необходимо подать заявку и оформить документы через портал «Государственные услуги».

Главврач ОГБУЗ «Центра крови Белгородской области» Андрей Желтобрюх дополнил в социальных сетях, что в регионе донорам выплачивается компенсация на питание: «Компенсация донору на питание составляет 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. На сегодняшний день это 708 рублей».

Ответ главврача Центра крови областиОтвет главврача Центра крови области
Ответ главврача Центра крови области
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Белгородская область#Донор#Белгород#Вячеслав Гладков#Донорство
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