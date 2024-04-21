За последние годы около 150 тысяч белгородцев стали донорами крови

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На данный момент в едином реестре доноров крови Белгородской области зарегистрировано около 150 тысяч человек, из которых более 11 тысяч имеют звание «Почётный донор».
Также в региональном сегменте регистра состоят 2866 потенциальных доноров стволовых клеток и костного мозга. Всего врачи провели уже семь трансплантаций костного мозга от доноров-белгородцев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что с марта 2024 года региональный Центр крови имеет статус рекрутингового центра. Для вступления в регистр необходимо подать заявку и оформить документы через портал «Государственные услуги».
Главврач ОГБУЗ «Центра крови Белгородской области» Андрей Желтобрюх дополнил в социальных сетях, что в регионе донорам выплачивается компенсация на питание: «Компенсация донору на питание составляет 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. На сегодняшний день это 708 рублей».