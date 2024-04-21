За последние годы около 150 тысяч белгородцев стали донорами крови

Главврач ОГБУЗ «Центра крови Белгородской области» Андрей Желтобрюх дополнил в социальных сетях, что в регионе донорам выплачивается компенсация на питание: «Компенсация донору на питание составляет 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. На сегодняшний день это 708 рублей».