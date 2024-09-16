Пострадавшей после утреннего обстрела белгородке, скорее всего, ампутируют руку

Posted 16 сентября, 06:31
Published 16 сентября, 06:31
Modified 16 сентября, 06:33
Updated 16 сентября, 06:33
По словам чиновника, в ходе утреннего обстрела Белгорода пострадало восемь человек. Семь белгородцев находятся в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас она в горбольнице №2 в операционной. У неё травматические поражения рук и ног.
Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована. Там травма очень серьёзная. Поражение сосудов нижних конечностей. Была остановка сердца. Проводились реанимационные мероприятия. Успешно. После этого отправили в операционную.
Андрей Иконников
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, можно ли транспортировать белгородку в Москву. Иконников ответил, что в настоящее время такой возможности нет.
Острый период. Если всё хорошо будет на операции и будет необходимость, когда будет возможность, будем перевозить.
Андрей Иконников
Также Иконников сообщил, что нет необходимости пока присылать бригаду из Москвы.
Давно с Минздравом взаимодействуем. И в горбольнице №2 имеется сосудистый хирург из больницы Склифосовского. Он сейчас здесь. После операции оценим состояние, и после этого будем принимать решение.
Андрей Иконников