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Posted 16 сентября, 06:31

Published 16 сентября, 06:31

Modified 16 сентября, 06:33

Updated 16 сентября, 06:33

Пострадавшей после утреннего обстрела белгородке, скорее всего, ампутируют руку

Пострадавшей после утреннего обстрела белгородке, скорее всего, ампутируют руку

16 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Сюжет
Операция
Об этом сообщил руководитель регионального минздрава Андрей Иконников. Он также рассказал, что у женщины останавливалось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия.

По словам чиновника, в ходе утреннего обстрела Белгорода пострадало восемь человек. Семь белгородцев находятся в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас она в горбольнице №2 в операционной. У неё травматические поражения рук и ног.

Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована. Там травма очень серьёзная. Поражение сосудов нижних конечностей. Была остановка сердца. Проводились реанимационные мероприятия. Успешно. После этого отправили в операционную.
Андрей Иконников

Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, можно ли транспортировать белгородку в Москву. Иконников ответил, что в настоящее время такой возможности нет.

Острый период. Если всё хорошо будет на операции и будет необходимость, когда будет возможность, будем перевозить.
Андрей Иконников

Также Иконников сообщил, что нет необходимости пока присылать бригаду из Москвы.

Давно с Минздравом взаимодействуем. И в горбольнице №2 имеется сосудистый хирург из больницы Склифосовского. Он сейчас здесь. После операции оценим состояние, и после этого будем принимать решение.
Андрей Иконников
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