Пострадавшей после утреннего обстрела белгородке, скорее всего, ампутируют руку

По словам чиновника, в ходе утреннего обстрела Белгорода пострадало восемь человек. Семь белгородцев находятся в состоянии средней степени тяжести. Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас она в горбольнице №2 в операционной. У неё травматические поражения рук и ног.