Мужчина пострадал при обстреле белгородского посёлка

Posted 15 сентября, 08:59
Published 15 сентября, 08:59
Modified 15 сентября, 09:01
Updated 15 сентября, 09:01
Сегодня, 15 сентября, над Белгородским районом сработала система ПВО. Российские военнослужащие сумели сбить украинский беспилотник. Однако после падения обломков зафиксировали некоторые последствия.
Так, один белгородец получил осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Жителя посёлка Разумное доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Разрушения выявили только в здании промышленного предприятия: там оказалась повреждена кровля.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, вся информация о последствиях уточняется.