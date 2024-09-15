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Posted 15 сентября, 08:59

Published 15 сентября, 08:59

Modified 15 сентября, 09:01

Updated 15 сентября, 09:01

Мужчина пострадал при обстреле белгородского посёлка

Мужчина пострадал при обстреле белгородского посёлка

15 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
Один человек пострадал при обстреле посёлка в Белгородском районе. Мужчину с различными осколочными ранениями пришлось госпитализировать. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 15 сентября, над Белгородским районом сработала система ПВО. Российские военнослужащие сумели сбить украинский беспилотник. Однако после падения обломков зафиксировали некоторые последствия.

Так, один белгородец получил осколочные ранения головы, лица и левого предплечья. Жителя посёлка Разумное доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Разрушения выявили только в здании промышленного предприятия: там оказалась повреждена кровля.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, вся информация о последствиях уточняется.

Число пострадавших при обстреле ВСУ выросло
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