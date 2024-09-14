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Posted 14 сентября, 13:18

Published 14 сентября, 13:18

Modified 14 сентября, 13:20

Updated 14 сентября, 13:20

Число пострадавших при обстреле ВСУ выросло

Число пострадавших при обстреле ВСУ выросло

14 сентября 2024, 13:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Сюжет
Обстрел
Ещё один пострадавший обратился за помощью после взрыва снаряда на трассе Шебекино — Белгород, рассказал Вячеслав Гладков.

Количество раненых увеличилось до четырёх человек. Мужчина уехал с места взрыва, но позже почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. У него закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Медики доставили пострадавшего в горбольницу №2 в Белгороде.

Стали известны новые последствия обстрела. Осколки посекли три легковых машины, а также повреждены окна в административном здании сельхозпредприятия.

Ранее сообщалось о трёх раненых — двух мужчинах и женщине.

Четыре человека ранены после атак ВСУ под Белгородом
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