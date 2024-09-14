Число пострадавших при обстреле ВСУ выросло

Posted 14 сентября, 13:18
Published 14 сентября, 13:18
Modified 14 сентября, 13:20
Updated 14 сентября, 13:20
Количество раненых увеличилось до четырёх человек. Мужчина уехал с места взрыва, но позже почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. У него закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Медики доставили пострадавшего в горбольницу №2 в Белгороде.
Стали известны новые последствия обстрела. Осколки посекли три легковых машины, а также повреждены окна в административном здании сельхозпредприятия.
Ранее сообщалось о трёх раненых — двух мужчинах и женщине.