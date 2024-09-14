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Posted 14 сентября, 11:25

Published 14 сентября, 11:25

Modified 14 сентября, 11:28

Updated 14 сентября, 11:28

В Белгородской области четыре человека получили ранения после атак ВСУ

Четыре человека ранены после атак ВСУ под Белгородом

14 сентября 2024, 11:25
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области четыре человека получили ранения после атак ВСУ

Сюжет
Обстрел
Шебекинский округ снова стал целью для обстрелов и атак с помощью беспилотников. Пострадали четверо мирных жителей, рассказал Вячеслав Гладков.

На трассе Шебекино — Белгород взорвался снаряд. Ранения получили три человека. У двоих мужчин — осколочные ранения груди, у женщины — минно-взрывная травма, контузия и осколочное ранение в бедро. Медики скорой помощи доставляют пострадавших в больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Одна машина полностью сгорела, ещё одна получила повреждения.

В селе Вознесеновка беспилотник влетел в частный дом через окно. Находившаяся там женщина получила минно-взрывную травму и контузию. Врачи оказали ей помощь на месте, ложиться в больницу она отказалась.

Также в лесу под Шебекино загорелся лес. Пожарные выехали на место.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.
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