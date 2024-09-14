Четыре человека ранены после атак ВСУ под Белгородом

На трассе Шебекино — Белгород взорвался снаряд. Ранения получили три человека. У двоих мужчин — осколочные ранения груди, у женщины — минно-взрывная травма, контузия и осколочное ранение в бедро. Медики скорой помощи доставляют пострадавших в больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Одна машина полностью сгорела, ещё одна получила повреждения.