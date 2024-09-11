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Posted 11 сентября, 17:04

Published 11 сентября, 17:04

Modified 11 сентября, 17:06

Updated 11 сентября, 17:06

Количество раненых за день в Белгородской области увеличилось

Белгородка ранена в результате артиллерийского обстрела приграничного села

11 сентября 2024, 17:04
Фото: Антон Засимов. 1MI

Количество раненых за день в Белгородской области увеличилось

Сюжет
ВСУ
Под артиллерийский обстрел попало село в Волоконовском районе. Не обошлось без пострадавших. Есть и разрушения. Также на участке белгородской автомобильной дороги взорвался дрон.

ВСУ обстреляли артиллерией село Тишанка Волоконовского района. Ранена мирная жительница.

Её с ранением предплечья доставили в Волоконовскую Центральную районную больницу бойцы самообороны. После оказания первой помощи пострадавшую переведут в Валуйскую ЦРБ.

Также в населённом пункте в частном доме выбиты окна, осколками посечена хозяйственная постройка.

Кроме того, украинский дрон сдетонировал на участке автодороги Шебекино — Белгород. Было повреждено остекление объекта торговли.

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