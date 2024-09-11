Белгородка ранена в результате артиллерийского обстрела приграничного села

Количество раненых за день в Белгородской области увеличилось

Сюжет ВСУ

Под артиллерийский обстрел попало село в Волоконовском районе. Не обошлось без пострадавших. Есть и разрушения. Также на участке белгородской автомобильной дороги взорвался дрон.