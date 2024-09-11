Белгородка ранена в результате артиллерийского обстрела приграничного села

Posted 11 сентября, 17:04
Published 11 сентября, 17:04
Modified 11 сентября, 17:06
Updated 11 сентября, 17:06
ВСУ обстреляли артиллерией село Тишанка Волоконовского района. Ранена мирная жительница.
Её с ранением предплечья доставили в Волоконовскую Центральную районную больницу бойцы самообороны. После оказания первой помощи пострадавшую переведут в Валуйскую ЦРБ.
Также в населённом пункте в частном доме выбиты окна, осколками посечена хозяйственная постройка.
Кроме того, украинский дрон сдетонировал на участке автодороги Шебекино — Белгород. Было повреждено остекление объекта торговли.