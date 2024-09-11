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Posted 11 сентября, 12:55

Published 11 сентября, 12:55

Modified 11 сентября, 13:12

Updated 11 сентября, 13:12

Мужчина пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области

Дрон атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мужчина, он в тяжёлом состоянии

11 сентября 2024, 12:55
Фото: 1MI
Мужчина пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области

Мужчина пострадал при атаке дрона на грузовик в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Пострадавший получил осколочные ранения. В больницу его доставили на попутном транспорте.

Мужчина пострадал при атаке дрона на грузовик в Борисовском районе. Происшествие случилось около села Байцуры.

У пострадавшего — осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. В местную больницу пострадавшего доставили на попутном транспорте. Мужчину планируют перевезти на дальнейшее лечение в Белгород.

Только сегодня на Белгородском юридическом форуме озвучили статистику погибших и пострадавших в регионе в результате атак ВСУ. По словам председателя облдумы Юрия Клепикова, число жертв с начала СВО превысило 250, раненых — 1,5 тысячи человек.

Попавший под удар дрона грузовик в Белгородской областиПопавший под удар дрона грузовик в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Попавший под удар дрона грузовик в Белгородской области
Сколько белгородцев погибли и пострадали с начала СВО?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Грузовик#Белгород#Приграничье#Атака ВСУ
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