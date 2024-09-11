Дрон атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мужчина, он в тяжёлом состоянии

Только сегодня на Белгородском юридическом форуме озвучили статистику погибших и пострадавших в регионе в результате атак ВСУ. По словам председателя облдумы Юрия Клепикова, число жертв с начала СВО превысило 250, раненых — 1,5 тысячи человек.