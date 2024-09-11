Дрон атаковал грузовик в Белгородской области: ранен мужчина, он в тяжёлом состоянии

Posted 11 сентября, 12:55
Published 11 сентября, 12:55
Modified 11 сентября, 13:12
Updated 11 сентября, 13:12
Мужчина пострадал при атаке дрона на грузовик в Борисовском районе. Происшествие случилось около села Байцуры.
У пострадавшего — осколочные ранения головы и грудной клетки. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. В местную больницу пострадавшего доставили на попутном транспорте. Мужчину планируют перевезти на дальнейшее лечение в Белгород.
Только сегодня на Белгородском юридическом форуме озвучили статистику погибших и пострадавших в регионе в результате атак ВСУ. По словам председателя облдумы Юрия Клепикова, число жертв с начала СВО превысило 250, раненых — 1,5 тысячи человек.