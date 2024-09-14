Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки

Posted 14 сентября, 07:34
Published 14 сентября, 07:34
Modified 14 сентября, 07:36
Updated 14 сентября, 07:36
Водитель комбайна получил ранения после атаки беспилотника у села Бессоновка в Белгородском районе. В больницу его довезли бойцы отряда самообороны. Мужчине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё один пострадавший — в Борисовском районе, где возле села Богун-Городок грузовик подорвался на мине. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до районной больницы. Он тоже будет долечиваться дома.
За прошедшие сутки целями для обстрелов и атак беспилотников в Белгородском районе стали Бессоновка, Журавлёвка, Красный Хутор, Крутой Лог, Никольское, Новая Деревня, Петровка, Репное, Соломино, Таврово и Щетиновка. По ним за шесть обстрелов выпустили 51 боеприпас и девять беспилотников, пять из которых сбило ПВО. В Новой Деревне повреждены два дома, в Петровке — склад сельхозпредприятия.
В Новоалександровке под Борисовкой взорвался дрон. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе обстреляли село Борисовка и хутор Киселёв. В Грайворонском округе — Горьковский, Козинку, Новостроевку-Первую и Новостроевку-Вторую. В Краснояружском районе — Колотиловку и Репяховку 22 боеприпасами и двумя беспилотниками.
Долетели украинские БПЛА и до Старооскольского округа. ПВО сбила пять беспилотников самолётного типа. От обломков загорелась трава, пожары потушили.
В Шебекинском округе было шесть обстрелов и четыре атаки беспилотников. 41 боеприпас выпустили по Масловой Пристани, Первомайскому, Архангельскому, Зиборовке, Мурому, Новой Таволжанке, Терезовке и Мухину.