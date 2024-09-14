Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки

Водитель комбайна получил ранения после атаки беспилотника у села Бессоновка в Белгородском районе. В больницу его довезли бойцы отряда самообороны. Мужчине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё один пострадавший — в Борисовском районе, где возле села Богун-Городок грузовик подорвался на мине. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до районной больницы. Он тоже будет долечиваться дома.