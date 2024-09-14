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Пострадавшие при обстреле

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2024
Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки
14 сентября, 07:34
2023
Белгородские предприятия, пострадавшие при обстрелах, могут оформить кредиты
17 мая 2023, 05:16
Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей
11 апреля 2023, 04:36
Белгородским предприятиям, пострадавшим при обстрелах, помогут финансово
К такому решению губернатор области пришёл во время встречи с заместителем председателя РФ Денисом Мантуровым.
14 февраля 2023, 18:31
Белгородские ветеринары шесть часов оперировали пса-героя Кубика
Накануне Кубик провёл весь день в ветклинике. Его оперировали шесть часов подряд, рассказали волонтёры «Доброго дома».
19 января 2023, 08:47
2022
Пострадавшая при обстрелах семья с 15 детьми пройдёт реабилитацию в Кисловодске
Белгородцы отправятся на реабилитацию в Ставрополье. Семья несколько раз попадала под обстрелы, сообщает «Победа 26».
17 октября 2022, 11:43

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