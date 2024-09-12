Двое белгородцев ранены, повреждены дома и автомобили: последствия обстрелов за день

Один мужчина ранен около села Байцуры Борисовского района. Грузовой автомобиль, в котором он находился, атаковал дрон. Пострадавшего в тяжёлом состоянии «попуткой» доставили в местную больницу. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. После оказания помощи его перевели в областную больницу в Белгороде.