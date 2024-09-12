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Posted 12 сентября, 08:38

Published 12 сентября, 08:38

Modified 12 сентября, 08:38

Updated 12 сентября, 08:38

Волоконовский район подвергся артиллерийскому обстрелу

Двое белгородцев ранены, повреждены дома и автомобили: последствия обстрелов за день

12 сентября 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Волоконовский район подвергся артиллерийскому обстрелу

Белгородскую область атаковали 70 боеприпасами и 20 БПЛА

Сюжет
Обстрел
За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов. Большая часть ударов пришлась по приграничным районам области. Ранены два человека — мужчина и женщина. Первый находится в тяжёлом состоянии. Повреждены дома, здания, постройки и транспорт, сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки в результате украинских обстрелов и атак беспилотников пострадали два мирных жителя.

Один мужчина ранен около села Байцуры Борисовского района. Грузовой автомобиль, в котором он находился, атаковал дрон. Пострадавшего в тяжёлом состоянии «попуткой» доставили в местную больницу. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. После оказания помощи его перевели в областную больницу в Белгороде.

Также повреждения получил автомобиль.

Ещё одна жительница ранена в селе Тишанка Волоконовского района. Населённый пункт подвергся артиллерийскому обстрелу. Мирную жительницу с ранением предплечья доставили в Волоконовскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Там ей оказали необходимое лечение, восстанавливаться она будет дома.

Кроме того, в одном частном доме выбило окна, а осколки посекли хозпостройку

Последствия есть также в Грайворонском и Шебекинском горокругах. В первом повреждены частный дом, легковое авто, КамАЗ и «Газель», а во втором за прошедшие сутки — пять частных домов и объект торговли.

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