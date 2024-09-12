Двое белгородцев ранены, повреждены дома и автомобили: последствия обстрелов за день

Posted 12 сентября, 08:38
Published 12 сентября, 08:38
Modified 12 сентября, 08:38
Updated 12 сентября, 08:38
За прошедшие сутки в результате украинских обстрелов и атак беспилотников пострадали два мирных жителя.
Один мужчина ранен около села Байцуры Борисовского района. Грузовой автомобиль, в котором он находился, атаковал дрон. Пострадавшего в тяжёлом состоянии «попуткой» доставили в местную больницу. У него осколочные ранения головы и грудной клетки. После оказания помощи его перевели в областную больницу в Белгороде.
Также повреждения получил автомобиль.
Ещё одна жительница ранена в селе Тишанка Волоконовского района. Населённый пункт подвергся артиллерийскому обстрелу. Мирную жительницу с ранением предплечья доставили в Волоконовскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Там ей оказали необходимое лечение, восстанавливаться она будет дома.
Кроме того, в одном частном доме выбило окна, а осколки посекли хозпостройку
Последствия есть также в Грайворонском и Шебекинском горокругах. В первом повреждены частный дом, легковое авто, КамАЗ и «Газель», а во втором за прошедшие сутки — пять частных домов и объект торговли.