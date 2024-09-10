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Частный дом повреждён после атаки БПЛА в Белгородской области

Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область

10 сентября 2024, 10:15
Фото: 1MI
Частный дом повреждён после атаки БПЛА в Белгородской области

Мужчина пострадал при атаке БПЛА в Новой Таволжанке

ВСУ ударили беспилотником по частному дому. Пострадавший мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму, за помощью медиков он обратился сам.

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Беспилотником ударили по частному дому, в нём повреждена кровля.

Пострадал мужчина. Мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму. За помощью медиков он обратился сам. Госпитализация пострадавшему в итоге не понадобилась.

Напомним, что накануне при атаках на Борисовский район пострадали три мирные жительницы. Кроме того, минувшей ночью над Белгородской областью сбили восемь беспилотников, а в целом над регионами РФ — 144.

Целью был не только Белгород: что известно о массированной атаке беспилотников?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новая таволжанка#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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