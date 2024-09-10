Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Беспилотником ударили по частному дому, в нём повреждена кровля.
Пострадал мужчина. Мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму. За помощью медиков он обратился сам. Госпитализация пострадавшему в итоге не понадобилась.
Напомним, что накануне при атаках на Борисовский район пострадали три мирные жительницы. Кроме того, минувшей ночью над Белгородской областью сбили восемь беспилотников, а в целом над регионами РФ — 144.