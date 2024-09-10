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Большая часть аварий происходит именно по вине пьяных водителей

По вине пьяных водителей в Белгородской области погибли 19 человек, 82 ранены

10 сентября 2024, 16:35
Фото: 1MI
Большая часть аварий происходит именно по вине пьяных водителей

С начала года на белгородских дорогах 2,9 тыс. раз поймали пьяных водителей

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения не только опасно, но и незаконно. Только с начала года автоинспекторы 2,9 тыс. раз останавливали пьяных водителей. За это нарушение грозит не только потеря прав, но и уголовная ответственность, сообщили в региональном МВД.
Сюжет
ДТП

С начала 2024 года сотрудники белгородской Госавтоинспекции 2867 раз остановили пьяных водителей. Всех лишили возможности управлять транспортным средством, в том числе нарушителей, которые отказались проходить медосвидетельствование.

Только за текущий год в Белгородской области произошло 63 ДТП по вине нетрезвых водителей. В этих происшествиях погибли 19 человек, ещё 82 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок до двух лет и штрафа в сумме 30 000 рублей.

За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ). Рецидивистам грозит до двух лет лишения свободы. Также суд может конфисковать транспортное средство.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Штрафы#Пьяное вождение#Белгород#Уголовная ответственность#Алкогольное опьянение
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