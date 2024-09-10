По вине пьяных водителей в Белгородской области погибли 19 человек, 82 ранены

С начала года на белгородских дорогах 2,9 тыс. раз поймали пьяных водителей

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения не только опасно, но и незаконно. Только с начала года автоинспекторы 2,9 тыс. раз останавливали пьяных водителей. За это нарушение грозит не только потеря прав, но и уголовная ответственность, сообщили в региональном МВД.