По вине пьяных водителей в Белгородской области погибли 19 человек, 82 ранены

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
С начала 2024 года сотрудники белгородской Госавтоинспекции 2867 раз остановили пьяных водителей. Всех лишили возможности управлять транспортным средством, в том числе нарушителей, которые отказались проходить медосвидетельствование.
Только за текущий год в Белгородской области произошло 63 ДТП по вине нетрезвых водителей. В этих происшествиях погибли 19 человек, ещё 82 получили ранения.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок до двух лет и штрафа в сумме 30 000 рублей.
За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ). Рецидивистам грозит до двух лет лишения свободы. Также суд может конфисковать транспортное средство.