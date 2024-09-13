Обстрелы и гибель близких: с какими проблемами помогают психологи белгородцам

Posted 13 сентября, 10:39
Published 13 сентября, 10:39
Modified 13 сентября, 10:39
Updated 13 сентября, 10:39
Как рассказали журналистам Бел.Ру в региональном правительстве, с января по август текущего года в медицинские организации Белгородской области за бесплатной психологической помощью обратилось 2765 человек. В прошлом году за помощью обратилось 5754 человека.
Чаще всего белгородцы обращаются с жалобами на повышенную тревогу и страхи, связанные с обстрелами города и области со стороны ВСУ. Также обращаются с жалобами на эмоциональное состояние в рамках переживания горя после ранений или утраты родственников или близких людей. Среди обратившихся больше всего жителей Белгорода и Шебекинского округа.
В правительстве рассказали, что в настоящее время в медицинских организациях Белгородской области работают 78 медицинских психологов. В том числе в рабочие дни с 8:00 до 17:00 организован приём медицинского психолога в диспансерном отделении Белгородской областной клинической психоневрологической больницы.
Получить психологическую помощь можно как по предварительной записи по телефону (4722) 35-92-50, так и непосредственно при личном обращении.
В рамках взаимодействия со справочной службой 122 оказывается круглосуточная кризисная поддержка. При поступлении запроса от обратившегося, операторы колл-центра имеют возможность перенаправить звонок на дежурного психолога или врача-психиатра. Вместе с тем, психологическую помощь можно получить самостоятельно по телефону «горячей линии»: 8-939-836-02-36.
На базе МФЦ в Белгороде на проспекте Славы, 25 приём белгородцев ведёт медицинский психолог. Экстренная психологическая помощь пострадавшим от террористических атак ВСУ оказывается в медицинских организациях по месту нахождения пострадавшего и его родственников, а также в пунктах временного размещения, организованных администрацией города и области, по запросу непосредственно сразу после обращения.
Психологическую помощь участникам СВО, членам их семей и родственникам медицинские психологи психоневрологической больницы в рамках соглашения с Фондом «Защитники Отечества» оказывают на базе Фонда по адресу: Белгород, проспект Славы, 28. Медицинские психологи ведут приём в рабочие дни с 9:00 до 18:00, а также при необходимости выезжают на дом.