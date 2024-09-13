Обстрелы и гибель близких: с какими проблемами помогают психологи белгородцам

Чаще всего белгородцы обращаются с жалобами на повышенную тревогу и страхи, связанные с обстрелами города и области со стороны ВСУ. Также обращаются с жалобами на эмоциональное состояние в рамках переживания горя после ранений или утраты родственников или близких людей. Среди обратившихся больше всего жителей Белгорода и Шебекинского округа.