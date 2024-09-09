Бывшего белгородского судебного пристава обвинили в помощи товарищу-должнику

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Бывшую временно исполнявшую обязанности старшего судебного пристава — исполнителя Корочанского РОСП УФССП России по Белгородской области обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
В октябре 2022 года к ней обратился близкий знакомый-должник и попросил об услуге: помочь снять с него временный запрет на выезд за пределы России. Сотрудница согласилась и составила акт, где указала, что знакомый проживает на территории Корочанского района.
Когда исполнительное производство по делу должника передали в Корочанское отделение судебных приставов, она приняла его в работу и производство приостановила. Для этого не было никаких весомых причин или оснований. Так у её товарища появилась возможность выехать.
Обман вскрылся, на женщину завели уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Меру пресечения теперь ей определит суд, соответствующие документы уже направлены туда на рассмотрение.