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Сотрудница подделала документы, чтобы помощь товарищу

Бывшего белгородского судебного пристава обвинили в помощи товарищу-должнику

9 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI
Сотрудница подделала документы, чтобы помощь товарищу
В Корочанском районе разгорелся скандал вокруг бывшего врио старшего судебного пристава. Её обвиняют в злоупотреблении своим положением и служебном подлоге. Сотрудница неправомерно сняла запрет на выезд из страны со своего знакомого, сообщает региональная прокуратура.

Бывшую временно исполнявшую обязанности старшего судебного пристава — исполнителя Корочанского РОСП УФССП России по Белгородской области обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В октябре 2022 года к ней обратился близкий знакомый-должник и попросил об услуге: помочь снять с него временный запрет на выезд за пределы России. Сотрудница согласилась и составила акт, где указала, что знакомый проживает на территории Корочанского района.

Когда исполнительное производство по делу должника передали в Корочанское отделение судебных приставов, она приняла его в работу и производство приостановила. Для этого не было никаких весомых причин или оснований. Так у её товарища появилась возможность выехать.

Обман вскрылся, на женщину завели уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Меру пресечения теперь ей определит суд, соответствующие документы уже направлены туда на рассмотрение.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Прокуратура#Уголовное дело#Корочанский район#Обвинение#Судебный пристав#Белгород#Злоупотребление должностными полномочиями#Подделка документов#Подлог
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