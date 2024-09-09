Пьяная белгородка из-за ссоры отправила мужа с помощью бульона в ожоговое отделение

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В августе между выпившими супругами в микрорайоне Рудничный Старого Оскола произошёл конфликт. Жена так разозлилась, что намеренно облила мужа куриным бульоном, который варился на плите.
Сын пары вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у 44-летнего мужчины ожоги II и III степени.
Сотрудники полиции выяснили, 39-летняя супруга потерпевшего ранее не привлекалась к уголовной ответственности.
Следственное управление возбудило уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.