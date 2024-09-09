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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Сковородки уже не самое популярное средство расправы, опасаться стоит супа

Пьяная белгородка из-за ссоры отправила мужа с помощью бульона в ожоговое отделение

9 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI
Сковородки уже не самое популярное средство расправы, опасаться стоит супа

Семейный конфликт в Старом Осколе закончился уголовным делом

Супружеская ссора старооскольцев закончилась уголовным делом. 39-летняя женщина облила своего мужа горячим куриным бульоном. Мужчине диагностировали сильные ожоги. Теперь его жене грозит лишение свободы сроком до восьми лет, сообщили в УМВД по Белгородской области.

В августе между выпившими супругами в микрорайоне Рудничный Старого Оскола произошёл конфликт. Жена так разозлилась, что намеренно облила мужа куриным бульоном, который варился на плите.

Сын пары вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у 44-летнего мужчины ожоги II и III степени.

Сотрудники полиции выяснили, 39-летняя супруга потерпевшего ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Следственное управление возбудило уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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