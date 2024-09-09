Пьяная белгородка из-за ссоры отправила мужа с помощью бульона в ожоговое отделение

Следственное управление возбудило уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.