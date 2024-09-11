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Posted 11 сентября, 09:05

Published 11 сентября, 09:05

Modified 11 сентября, 09:05

Updated 11 сентября, 09:05

В Новооскольском округе поезд сошёл с рельсов в следствие теракта

Подрыв ж/д путей и раненый: что произошло за сутки в Белгородской области?

11 сентября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
В Новооскольском округе поезд сошёл с рельсов в следствие теракта

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 171 боеприпаса и 20 беспилотников

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Обстрел
Белгородская область продолжает попадать под огонь ВСУ. В этот раз атаке подверглись и неприграничные муниципалитеты, а в одном из них произошёл теракт. За сутки обстрелов известно об одном раненом и нескольких пострадавших домах, сообщили в оперштабе.

Большая часть атак вновь пришлась на Шебекинский городской округ. Был ранен один мирный житель.

Мужчина с баро- и минно-взрывной травмами самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Позже его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, но госпитализировать не стали. Лечение мужчина продолжит амбулаторно.

Также в муниципалитете пострадал один частный дом. Ещё по одному частному дому повреждено в Борисовском районе и Грайворонском городском округе.

Поздним вечером 10 сентября в Новооскольском городском округе произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Губернатор сообщил о «незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта». Telegram-канал Baza уточнил, что под рельсами была заложена взрывчатка.

В Белгородской области из-за взрыва на ж/д путях сошла часть поезда: что известно?
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