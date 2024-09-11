Подрыв ж/д путей и раненый: что произошло за сутки в Белгородской области?

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 171 боеприпаса и 20 беспилотников

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Белгородская область продолжает попадать под огонь ВСУ. В этот раз атаке подверглись и неприграничные муниципалитеты, а в одном из них произошёл теракт. За сутки обстрелов известно об одном раненом и нескольких пострадавших домах, сообщили в оперштабе.