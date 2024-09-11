Подрыв ж/д путей и раненый: что произошло за сутки в Белгородской области?

Posted 11 сентября, 09:05
Published 11 сентября, 09:05
Modified 11 сентября, 09:05
Updated 11 сентября, 09:05
Большая часть атак вновь пришлась на Шебекинский городской округ. Был ранен один мирный житель.
Мужчина с баро- и минно-взрывной травмами самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Позже его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, но госпитализировать не стали. Лечение мужчина продолжит амбулаторно.
Также в муниципалитете пострадал один частный дом. Ещё по одному частному дому повреждено в Борисовском районе и Грайворонском городском округе.
Поздним вечером 10 сентября в Новооскольском городском округе произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Губернатор сообщил о «незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта». Telegram-канал Baza уточнил, что под рельсами была заложена взрывчатка.