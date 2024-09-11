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Posted 11 сентября, 12:01

Published 11 сентября, 12:01

Modified 11 сентября, 12:01

Updated 11 сентября, 12:01

Экс-инспектор Госавтонадзора ответит в суде за незаконную помощь тёще

Экс-инспектор Госавтонадзора ответит в суде за незаконную помощь тёще

11 сентября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Инцидент произошёл в Брянской области. Бывший инспектор закрыл глаза на грузовик, который превысил допустимые габариты, поскольку тот принадлежал предприятию, в котором работала его тёща. Подробности сообщили «Брянские новости».

В марте текущего года инспектор отдела Госавтонадзора из Брянска выяснил, что принадлежащий предприятию грузовик ехал с превышением допустимых габаритов. При этом он вынес решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, чтобы помочь своей тёще, работающей на предприятии.

Позже о преступлении узнали в региональной прокуратуре. Они отменили отказ в возбуждении административного дела, а 42-летнего мужчину отправили под суд, чтобы тот ответил за злоупотребление должностными полномочиями. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, что в злоупотреблении должностными полномочиями также подозревают экс-главу Рыльского района Андрея Лисмана. Он приобрёл нежилое помещение, зарегистрировав его на другого человека, после чего здание сдал в аренду администрации Рыльского района. Всего мэрия перечислила арендатору 1,2 млн рублей.

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