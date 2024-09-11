Экс-инспектор Госавтонадзора ответит в суде за незаконную помощь тёще

В марте текущего года инспектор отдела Госавтонадзора из Брянска выяснил, что принадлежащий предприятию грузовик ехал с превышением допустимых габаритов. При этом он вынес решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, чтобы помочь своей тёще, работающей на предприятии.