Экс-инспектор Госавтонадзора ответит в суде за незаконную помощь тёще

Posted 11 сентября, 12:01
Published 11 сентября, 12:01
Modified 11 сентября, 12:01
Updated 11 сентября, 12:01
В марте текущего года инспектор отдела Госавтонадзора из Брянска выяснил, что принадлежащий предприятию грузовик ехал с превышением допустимых габаритов. При этом он вынес решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, чтобы помочь своей тёще, работающей на предприятии.
Позже о преступлении узнали в региональной прокуратуре. Они отменили отказ в возбуждении административного дела, а 42-летнего мужчину отправили под суд, чтобы тот ответил за злоупотребление должностными полномочиями. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, что в злоупотреблении должностными полномочиями также подозревают экс-главу Рыльского района Андрея Лисмана. Он приобрёл нежилое помещение, зарегистрировав его на другого человека, после чего здание сдал в аренду администрации Рыльского района. Всего мэрия перечислила арендатору 1,2 млн рублей.