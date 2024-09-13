Сколько денег ушло на ремонт остановок в Белгороде после обстрелов ВСУ?

По информации мэрии, с начала этого года в результате обстрелов получили повреждения десять остановок общественного транспорта по ул. Щорса. Это «Сити Молл» (чётная, нечётная), «Есенина» (чётная, нечётная), «Луч» (чётная, нечётная), «Конева» (чётная, нечётная) и «Электроконтакт» (чётная, нечетная).