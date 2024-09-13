Сколько денег ушло на ремонт остановок в Белгороде после обстрелов ВСУ?

Posted 13 сентября, 11:33
Published 13 сентября, 11:33
Modified 13 сентября, 11:33
Updated 13 сентября, 11:33
По информации мэрии, с начала этого года в результате обстрелов получили повреждения десять остановок общественного транспорта по ул. Щорса. Это «Сити Молл» (чётная, нечётная), «Есенина» (чётная, нечётная), «Луч» (чётная, нечётная), «Конева» (чётная, нечётная) и «Электроконтакт» (чётная, нечетная).
При этом монолитный поликарбонат уже заменили на восьми остановках, кроме павильонов на Конева. На замену выделили 2,9 млн рублей бюджетного финансирования.
Что касается остановок на Конева, там необходимо выполнить работы по капитальному ремонту павильонов. Для этого ориентировочно необходимо 8 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.
Ранее представители мэрии сообщили, что ремонт остановки на Конева планируется выполнить до 20 июля.