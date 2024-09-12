Куда белгородцам обращаться за восстановлением повреждённого при обстреле имущества?

В мэрии Белгорода рассказали алгоритм обращения за восстановлением жилья и авто

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Белгородская область уже почти три года регулярно попадает под обстрелы ВСУ, но белгородцы до сих пор теряются, когда им нужно обратиться за восстановлением. Администрация Белгорода подготовила удобную инструкцию.