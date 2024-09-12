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Posted 12 сентября, 11:10

Published 12 сентября, 11:10

Modified 12 сентября, 11:10

Updated 12 сентября, 11:10

Белгородцы могут обратиться за восстановлением по нескольким адресам

Куда белгородцам обращаться за восстановлением повреждённого при обстреле имущества?

12 сентября 2024, 11:10
Фото: 1MI
Белгородцы могут обратиться за восстановлением по нескольким адресам

В мэрии Белгорода рассказали алгоритм обращения за восстановлением жилья и авто

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородская область уже почти три года регулярно попадает под обстрелы ВСУ, но белгородцы до сих пор теряются, когда им нужно обратиться за восстановлением. Администрация Белгорода подготовила удобную инструкцию.

Сообщить о повреждении жилого или иного имущества можно либо в управление социальной защиты по телефону 33-35-60, либо в службу 112, либо обратившись в управу.

После этого компетентные сотрудники приедут осмотреть место. Например, если повреждены окна, то замеры проведёт представитель подрядной организации. Он же закрывает тепловой контур. Вставят новые окна после изготовления конструкций.

Процесс будет сложнее, если повреждена часть жилого дома: кровля, фасад, стены. Сначала представители экспертной организации оценят пригодность жилого помещения для проживания. Подрядчик начнёт выполнять ремонтные работы только в том случае, если экспертиза не покажет нарушения несущих конструкций.

Приёмка объекта осуществляется только после подписи собственниками жилья акта выполненных работ.

Номера городских управ можно найти в карточках ниже.

Алгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУАлгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУ
Алгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУАлгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУ
Алгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУАлгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУ
Алгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУАлгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУ
Фото: Telegram-канал Мэрии Белгорода. Алгоритм действий при повреждении имущества в результате обстрела ВСУ
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