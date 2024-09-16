Центр Белгорода зарос опасным растением, местные жители бьют тревогу

Posted 16 сентября, 13:22
Published 16 сентября, 13:22
Modified 16 сентября, 13:23
Updated 16 сентября, 13:23
Белгородцы заметили, что в центре города, во дворах недалеко от Соборной площади, выросли густые заросли бурьяна. Место, о котором говорится в жалобе, находится между Театральным проездом, дом 3 и Свято-Троицким, дом 1.
Особенно много сорняков возле трансформаторной будки и гаража — там растёт в том числе амброзия, которая является вредным растением. Она негативно влияет на почву и может вызывать сильную аллергию у людей.
Местный житель, который оставил жалобу, утверждает, что уже несколько раз обращался в Белгорблагоустройство с просьбой скосить траву, но безрезультатно.
Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал разобраться в ситуации. Сотрудники департамента городских территорий осмотрят территорию и найдут её владельца. После этого будет проведён покос травы. О том, когда это произойдёт, сообщат позже.