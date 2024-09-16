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Posted 16 сентября, 13:22

Published 16 сентября, 13:22

Modified 16 сентября, 13:23

Updated 16 сентября, 13:23

Заросли в центре Белгорода

Центр Белгорода зарос опасным растением, местные жители бьют тревогу

16 сентября 2024, 13:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Заросли в центре Белгорода

В центре Белгорода заметили амброзию

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Новости Белгорода
Белгородцы заметили густые заросли бурьяна во дворах недалеко от Соборной площади. Там растут не только безобидные сорняки, но и амброзия — вредное растение, способное вызвать сильную аллергию. Мэр пообещал разобраться в ситуации.

Белгородцы заметили, что в центре города, во дворах недалеко от Соборной площади, выросли густые заросли бурьяна. Место, о котором говорится в жалобе, находится между Театральным проездом, дом 3 и Свято-Троицким, дом 1.

Особенно много сорняков возле трансформаторной будки и гаража — там растёт в том числе амброзия, которая является вредным растением. Она негативно влияет на почву и может вызывать сильную аллергию у людей.

Местный житель, который оставил жалобу, утверждает, что уже несколько раз обращался в Белгорблагоустройство с просьбой скосить траву, но безрезультатно.

Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал разобраться в ситуации. Сотрудники департамента городских территорий осмотрят территорию и найдут её владельца. После этого будет проведён покос травы. О том, когда это произойдёт, сообщат позже.

Заросли в центре БелгородаЗаросли в центре Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Заросли в центре Белгорода
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