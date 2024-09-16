Для жителей Белгорода и Шебекинского округа запустили сервис с местами укрытий

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Алексей Гусев рассказал, что в состав сервиса включили сведения о месторасположении укрытий, сборных эвакуационных пунктов и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В пилотном проекте по внедрению данного сервиса приняли участие два муниципалитета: Белгород и Шебекинский округ.