Для жителей Белгорода и Шебекинского округа запустили сервис с местами укрытий

Posted 16 сентября, 12:29
Published 16 сентября, 12:29
Modified 16 сентября, 12:31
Updated 16 сентября, 12:31
Как отметил глава области Вячеслав Гладков, МЧС подготовило пилотный сервис информирования населения при ЧС природного и техногенного характера.
Мы всегда с очень большим вниманием относимся к данным возможностям, потому что в нашей ситуации лучше таких сервисов будет много, чем у нас будут гибнуть люди. С начала 2022 года было около 300 единиц конечных устройств, сейчас порядка 1500. Этот процесс мы усиливаем каждый год.
Вячеслав Гладков
Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Алексей Гусев рассказал, что в состав сервиса включили сведения о месторасположении укрытий, сборных эвакуационных пунктов и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В пилотном проекте по внедрению данного сервиса приняли участие два муниципалитета: Белгород и Шебекинский округ.
Сервис запускают сегодня, 16 сентября на платформе «Госуслуги». Там есть сведения об укрытиях каждого белгородца с привязкой к его прописке или месту жительства.
На основании имеющихся полномочий органы местного самоуправления организовали конкретные защитные сооружения из углублённых помещений, приспособленных для укрытий и их готовности к приёму людей по сигналу с информацией о воздушной тревоге. Укрытие населения, которое проживает в частных домах, организовывает собственник заглублённых помещений. Это подвалы, погреба, смотровые ямы в гаражах, помещениях без окон.
Алексей Гусев
В течение месяца власти будут проводить анализ обращений от людей. Затем работу сервиса распространят на весь регион.