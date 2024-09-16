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Posted 16 сентября, 12:29

Published 16 сентября, 12:29

Modified 16 сентября, 12:31

Updated 16 сентября, 12:31

Для жителей Белгорода и Шебекинского округа запустили сервис с местами укрытий

Для жителей Белгорода и Шебекинского округа запустили сервис с местами укрытий

16 сентября 2024, 12:29
Фото: 1MI
Сюжет
Эвакуация
Он доступен на сайте «Госуслуги» с сегодняшнего дня. После апробации пилотного сервиса и отзывов от людей работу приложения распространят на весь регион.

Как отметил глава области Вячеслав Гладков, МЧС подготовило пилотный сервис информирования населения при ЧС природного и техногенного характера.

Мы всегда с очень большим вниманием относимся к данным возможностям, потому что в нашей ситуации лучше таких сервисов будет много, чем у нас будут гибнуть люди. С начала 2022 года было около 300 единиц конечных устройств, сейчас порядка 1500. Этот процесс мы усиливаем каждый год.
Вячеслав Гладков

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Алексей Гусев рассказал, что в состав сервиса включили сведения о месторасположении укрытий, сборных эвакуационных пунктов и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В пилотном проекте по внедрению данного сервиса приняли участие два муниципалитета: Белгород и Шебекинский округ.

Сервис запускают сегодня, 16 сентября на платформе «Госуслуги». Там есть сведения об укрытиях каждого белгородца с привязкой к его прописке или месту жительства.

На основании имеющихся полномочий органы местного самоуправления организовали конкретные защитные сооружения из углублённых помещений, приспособленных для укрытий и их готовности к приёму людей по сигналу с информацией о воздушной тревоге. Укрытие населения, которое проживает в частных домах, организовывает собственник заглублённых помещений. Это подвалы, погреба, смотровые ямы в гаражах, помещениях без окон.
Алексей Гусев

В течение месяца власти будут проводить анализ обращений от людей. Затем работу сервиса распространят на весь регион.

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#Кристина Семенчук#Госуслуги#Эвакуация#Чрезвычайная ситуация#Белгород#Пилотный проект#Шебекинский горокруг#Укрытия#Шебекинский округ
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