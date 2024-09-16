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Posted 16 сентября, 07:33

Published 16 сентября, 07:33

Modified 16 сентября, 07:35

Updated 16 сентября, 07:35

Гладков предложил назначить министра по АПК заместителем губернатора

Гладков предложил назначить министра по АПК заместителем губернатора

16 сентября 2024, 07:33
Фото: ikc31.ru
Сюжет
Губернатор
Вячеслав Гладков предложил кандидатуру на вакантную должность заместителя губернатора по сельскому хозяйству. Им может стать Андрей Антоненко, действующий министр сельского хозяйства. Назначение на должность рассмотрят депутаты облдумы.

Глава областного правительства предложил человека на вакантное место заместителя губернатора по сельскому хозяйству. И.о. замгубернатора по этому направлению может стать Андрей Антоненко.

Сейчас Антоненко занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

Место зама губернатора пустует после увольнения Юлии Щедриной в декабре 2023 года. Сообщалось, что она признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег, а именно 217 млн рублей на поддержку сельского хозяйства региона.

«Обоснования должны быть подготовлены профильным замом, не министром. А у нас получается, Антоненко не профильный зам. Хорошо. Давайте подготовим документы на назначение Антоненко исполняющим обязанности заместителя губернатора по сельскому хозяйству», — прокомментировал Гладков.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Губернатор#Сельское хозяйство#Заместитель губернатора#Министр#Белгород
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