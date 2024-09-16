Гладков предложил назначить министра по АПК заместителем губернатора

Posted 16 сентября, 07:33
Published 16 сентября, 07:33
Modified 16 сентября, 07:35
Updated 16 сентября, 07:35
Глава областного правительства предложил человека на вакантное место заместителя губернатора по сельскому хозяйству. И.о. замгубернатора по этому направлению может стать Андрей Антоненко.
Сейчас Антоненко занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.
Место зама губернатора пустует после увольнения Юлии Щедриной в декабре 2023 года. Сообщалось, что она признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег, а именно 217 млн рублей на поддержку сельского хозяйства региона.
«Обоснования должны быть подготовлены профильным замом, не министром. А у нас получается, Антоненко не профильный зам. Хорошо. Давайте подготовим документы на назначение Антоненко исполняющим обязанности заместителя губернатора по сельскому хозяйству», — прокомментировал Гладков.