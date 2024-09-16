Откуда в Белгороде убрали старые укрытия и куда поставили новые?

Posted 16 сентября, 13:31
Published 16 сентября, 13:31
Modified 16 сентября, 13:33
Updated 16 сентября, 13:33
В Белгороде продолжается установка модульных конструкций на городских улицах. Дополнительные укрытия ставят вблизи детских садов. Сегодня, 16 сентября, новые укрытия появились возле корпусов детсадов № 19 по улице Есенина и возле ДОУ № 84 и № 79.
В то же время лишние укрытия начали убирать с городских пляжей, поскольку купальный сезон в Белгородской области уже подошёл к концу. Их разместят в тех местах, где наиболее большой поток пешеходов.
Всего на сегодняшний день в областном центре размещено 536 модульных конструкций и 220 укреплений из блоков ФБС.