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Posted 16 сентября, 13:31

Published 16 сентября, 13:31

Modified 16 сентября, 13:33

Updated 16 сентября, 13:33

Установка дополнительных укрытий

Откуда в Белгороде убрали старые укрытия и куда поставили новые?

16 сентября 2024, 13:31
Фото: страница Валентина Демидова
Установка дополнительных укрытий

В Белгороде убирают укрытия у городских пляжей

Сюжет
Новости Белгорода
Возле детских садов в Белгороде размещают больше укрытий. Те конструкции, которые летом стояли у городских пляжей, переместят в другие места. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде продолжается установка модульных конструкций на городских улицах. Дополнительные укрытия ставят вблизи детских садов. Сегодня, 16 сентября, новые укрытия появились возле корпусов детсадов № 19 по улице Есенина и возле ДОУ № 84 и № 79.

В то же время лишние укрытия начали убирать с городских пляжей, поскольку купальный сезон в Белгородской области уже подошёл к концу. Их разместят в тех местах, где наиболее большой поток пешеходов.

Всего на сегодняшний день в областном центре размещено 536 модульных конструкций и 220 укреплений из блоков ФБС.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия#Модульные укрытия
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