В Белгородскую область на этой неделе поступит первая партия новых мусоровозов

Область самостоятельно закупит 124 единицы транспорта для вывоза мусора, которые в первую очередь распределят по тем районам, где это более необходимо. Первая новая техника поступит в среду, 18 сентября — 19 мусоровозов. На рабочие маршруты она должна выйти до конца недели после распределения и определения, кто займётся вывозом мусора.