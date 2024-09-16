В Белгородскую область на этой неделе поступит первая партия новых мусоровозов

Posted 16 сентября, 09:08
Published 16 сентября, 09:08
Modified 16 сентября, 09:10
Updated 16 сентября, 09:10
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что жалоб по вывозу мусора за прошедшую неделю стало меньше. Основное количество жалоб от жителей области поступает из Старого Оскола и Белгородского района, как уточнил Вячеслав Гладков.
«У нас начинаются результативные действия в части изменений структуры работы с ТКО и увеличением зоны ответственности государственной муниципальной власти по этому вопросу», — заявил губернатор.
Область самостоятельно закупит 124 единицы транспорта для вывоза мусора, которые в первую очередь распределят по тем районам, где это более необходимо. Первая новая техника поступит в среду, 18 сентября — 19 мусоровозов. На рабочие маршруты она должна выйти до конца недели после распределения и определения, кто займётся вывозом мусора.
Ранее на вопрос белгородца глава региона ответил, что за плохое качество работы по вывозу мусора перевозчики требуют повышения тарифа, поэтому приняли решение закупить технику самостоятельно. Также на прошлой неделе поступило более 50 жалоб на невывоз, после которых прокуратура начала проверку.