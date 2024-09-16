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Posted 16 сентября, 09:08

Published 16 сентября, 09:08

Modified 16 сентября, 09:10

Updated 16 сентября, 09:10

Вывоз мусора

В Белгородскую область на этой неделе поступит первая партия новых мусоровозов

16 сентября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
Вывоз мусора
Сюжет
Мусор
На сегодняшнем оперсовещании Вячеслав Гладков заявил, что жалоб на невывоз мусора стало меньше. Также 18 сентября поступит первая партия новой техники для вывоза ТКО. В работу их запустят в конце недели.

На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что жалоб по вывозу мусора за прошедшую неделю стало меньше. Основное количество жалоб от жителей области поступает из Старого Оскола и Белгородского района, как уточнил Вячеслав Гладков.

«У нас начинаются результативные действия в части изменений структуры работы с ТКО и увеличением зоны ответственности государственной муниципальной власти по этому вопросу», — заявил губернатор.

Область самостоятельно закупит 124 единицы транспорта для вывоза мусора, которые в первую очередь распределят по тем районам, где это более необходимо. Первая новая техника поступит в среду, 18 сентября — 19 мусоровозов. На рабочие маршруты она должна выйти до конца недели после распределения и определения, кто займётся вывозом мусора.

Ранее на вопрос белгородца глава региона ответил, что за плохое качество работы по вывозу мусора перевозчики требуют повышения тарифа, поэтому приняли решение закупить технику самостоятельно. Также на прошлой неделе поступило более 50 жалоб на невывоз, после которых прокуратура начала проверку.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#ТКО
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