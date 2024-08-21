Что на очереди? После невывоза мусора старооскольцы остались без воды

Напомним, что в Старом Осколе уже давно наблюдаются проблемы с водоснабжением: состояние сетей на сегодняшний день довольно печальное — наблюдается около 200 порывов. Ситуацию пообещали исправить, однако все проблемы удастся устранить только после реконструкции системы.