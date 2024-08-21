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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Проблемы с водой для жителей Старого Оскола — уже привычное дело

Что на очереди? После невывоза мусора старооскольцы остались без воды

21 августа 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Проблемы с водой для жителей Старого Оскола — уже привычное дело

Старооскольцы вновь жаловались на отключение воды

У жителей Старого Оскола снова наблюдались проблемы с водоснабжением. На этот раз водоканал снизил давление воды, чтобы исправить проблему, однако вместо снижения горожане столкнулись с отключением.
Сюжет
Вода

Вечером 20 августа некоторые жители Старого Оскола остались без воды. По словам нескольких горожан, воду отключили без предупреждения.

«Обратите внимание на проблемы Старого Оскола, в городе хаос. Мусор не вывозится, жара под 40 градусов, кишат опарыши. Так сегодня ещё без предупреждения отключили воду! Ни о каком снижении и речи нет. Горячая еле течёт, холодной и вовсе нет. Подвоза нет. Люди вернулись после работы, нельзя ни помыться, ни попить, ни детей искупать. Это безобразие и издевательство над людьми!» — возмутилась одна из жительниц.

На жалобы старооскольцев отреагировали в Белоблводоканале. Его представители отметили, что снизили давление из-за наполнения городских резервуаров.

«На верхних этажах многоквартирных домов и в верхних точках районов ИЖС снижение давления может ощущаться более значительно — вплоть до полного отсутствия воды. Увеличение давления планируется к 6 утра», — сообщали специалисты.

Однако другой житель отметил, что вода отсутствует даже на третьем этаже: «Это не снижение, это уже отключение».

Если верить водоканалу, воду отключили в девять вечера 20 августа в северо-восточной, юго-западаной, центральной частях Старого Оскола и по району Хмелёва из-за нарушений на магистральном водоводе и потери запасов воды в резервуарах. Подать водоснабжение обещали уже в шесть утра сегодняшнего дня.

Напомним, что в Старом Осколе уже давно наблюдаются проблемы с водоснабжением: состояние сетей на сегодняшний день довольно печальное — наблюдается около 200 порывов. Ситуацию пообещали исправить, однако все проблемы удастся устранить только после реконструкции системы.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Водоканал#Новости Старого Оскола#Отключение воды
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