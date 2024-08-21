Что на очереди? После невывоза мусора старооскольцы остались без воды

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Вечером 20 августа некоторые жители Старого Оскола остались без воды. По словам нескольких горожан, воду отключили без предупреждения.
«Обратите внимание на проблемы Старого Оскола, в городе хаос. Мусор не вывозится, жара под 40 градусов, кишат опарыши. Так сегодня ещё без предупреждения отключили воду! Ни о каком снижении и речи нет. Горячая еле течёт, холодной и вовсе нет. Подвоза нет. Люди вернулись после работы, нельзя ни помыться, ни попить, ни детей искупать. Это безобразие и издевательство над людьми!» — возмутилась одна из жительниц.
На жалобы старооскольцев отреагировали в Белоблводоканале. Его представители отметили, что снизили давление из-за наполнения городских резервуаров.
«На верхних этажах многоквартирных домов и в верхних точках районов ИЖС снижение давления может ощущаться более значительно — вплоть до полного отсутствия воды. Увеличение давления планируется к 6 утра», — сообщали специалисты.
Однако другой житель отметил, что вода отсутствует даже на третьем этаже: «Это не снижение, это уже отключение».
Если верить водоканалу, воду отключили в девять вечера 20 августа в северо-восточной, юго-западаной, центральной частях Старого Оскола и по району Хмелёва из-за нарушений на магистральном водоводе и потери запасов воды в резервуарах. Подать водоснабжение обещали уже в шесть утра сегодняшнего дня.
Напомним, что в Старом Осколе уже давно наблюдаются проблемы с водоснабжением: состояние сетей на сегодняшний день довольно печальное — наблюдается около 200 порывов. Ситуацию пообещали исправить, однако все проблемы удастся устранить только после реконструкции системы.