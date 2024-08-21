В Белгороде насчитали 57 фактов невывоза мусора в срок. Что предприняла прокуратура?

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ жалоб жителей Белгорода на нерегулярный вывоз мусора. За период с 20 июня по 6 августа выявлено 57 нарушений.
Прокурор областного центра внёс представление руководителю ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области. Заведены административные дела за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами (ч. 1, 2 ст. 6.35 КоАП РФ).
По аналогичным статьям заведены дела против перевозчика — ООО «Еврологистик» и его руководителя. Напомним, что «Еврологистик» снова хотят признать банкротом.