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Published Сегодня, 08:18

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Белгородцы давно жалуются на проблемы с вывозом мусора

В Белгороде насчитали 57 фактов невывоза мусора в срок. Что предприняла прокуратура?

21 августа 2024, 08:18
Фото: 1MI
Белгородцы давно жалуются на проблемы с вывозом мусора

В Белгороде завели административные дела из-за проблем с вывозом мусора

Проверку в Белгороде провели в период с конца июня по начало августа. Удалось выявить 57 нарушений. Заведены административные дела, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ жалоб жителей Белгорода на нерегулярный вывоз мусора. За период с 20 июня по 6 августа выявлено 57 нарушений.

Прокурор областного центра внёс представление руководителю ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области. Заведены административные дела за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами (ч. 1, 2 ст. 6.35 КоАП РФ).

По аналогичным статьям заведены дела против перевозчика — ООО «Еврологистик» и его руководителя. Напомним, что «Еврологистик» снова хотят признать банкротом.

Белгородский «Еврологистик» снова просят признать банкротом
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Прокуратура#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#ЦЭБ#Еврологистик
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