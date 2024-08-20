Превратили в свалку? Белгородцы заметили закопанный мусор в Центральном парке

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Белгородцы попросили губернатора Вячеслава Гладкова утром пробежаться по Центральному парку вдоль кладбища. По их словам, рабочие при реконструкции не убрали мусор, а просто закопали его землёй.
«Вячеслав Владимирович, сделайте при утренней пробежке круг по той части Центрального парка, которая со стороны кладбища. При реконструкции мусор просто засыпают землёй, администрация города делает только отписки на подрядную организацию. Парк привратили в полигон для мусора», — отметила белгородка.
Сначала на её обращение отреагировали в администрации города: чиновники передали обращение в управление капитального строительства, а чуть позже прислали фотографии с очищенной территорией.
Однако женщина посетила территорию после ответа мэрии и увидела всё тот же закопанный мусор.
Вечером того же дня на обращение ответил губернатор.
«Не могу согласиться, что парк превратили в мусорный полигон. С другой стороны, пешком там не ходил, поэтому постараюсь это сделать. Но на всякий случай контрольное управление туда уже направил: они внимательно всё посмотрят. Превращать парк в заваленный мусором никто не хочет», — ответил белгородке глава региона.