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Мусор в Центральном парке Белгорода

Превратили в свалку? Белгородцы заметили закопанный мусор в Центральном парке

20 августа 2024, 09:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Мусор в Центральном парке Белгорода

Белгородка попросила убрать закопанный строителями мусор в Центральном парке

Белгородцы обратились к губернатору с просьбой проверить, как проходит реконструкция Центрального парка. По словам местной жительницы, рабочие засыпают мусор землёй, а не вывозят его. Глава региона прокомментировал жалобу в ходе прямого эфира.
Сюжет
Мусор

Белгородцы попросили губернатора Вячеслава Гладкова утром пробежаться по Центральному парку вдоль кладбища. По их словам, рабочие при реконструкции не убрали мусор, а просто закопали его землёй.

«Вячеслав Владимирович, сделайте при утренней пробежке круг по той части Центрального парка, которая со стороны кладбища. При реконструкции мусор просто засыпают землёй, администрация города делает только отписки на подрядную организацию. Парк привратили в полигон для мусора», — отметила белгородка.

Сначала на её обращение отреагировали в администрации города: чиновники передали обращение в управление капитального строительства, а чуть позже прислали фотографии с очищенной территорией.

Фотографии от мэрииФотографии от мэрии
Фотографии от мэрииФотографии от мэрии
Фотографии от мэрии
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Однако женщина посетила территорию после ответа мэрии и увидела всё тот же закопанный мусор.

Вечером того же дня на обращение ответил губернатор.

«Не могу согласиться, что парк превратили в мусорный полигон. С другой стороны, пешком там не ходил, поэтому постараюсь это сделать. Но на всякий случай контрольное управление туда уже направил: они внимательно всё посмотрят. Превращать парк в заваленный мусором никто не хочет», — ответил белгородке глава региона.
Фотографии с мусором, якобы оставшемся после приезда мэрииФотографии с мусором, якобы оставшемся после приезда мэрии
Фотографии с мусором, якобы оставшемся после приезда мэрииФотографии с мусором, якобы оставшемся после приезда мэрии
Фотографии с мусором, якобы оставшемся после приезда мэрии
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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