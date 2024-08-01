Почему белгородские города и сёла не могут самостоятельно заняться вывозом мусора?

На фоне продолжающихся проблем с вывозом мусора белгородцы интересуются: нельзя ли переложить обязанности по уборке отдельно на каждый муниципалитет? Для этого можно было бы предоставить главам поселений специальную технику, например, тракторы с прицепами. Более того, такой метод уже практиковался в посёлке Майский примерно месяц назад.