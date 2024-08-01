Почему белгородские города и сёла не могут самостоятельно заняться вывозом мусора?

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На фоне продолжающихся проблем с вывозом мусора белгородцы интересуются: нельзя ли переложить обязанности по уборке отдельно на каждый муниципалитет? Для этого можно было бы предоставить главам поселений специальную технику, например, тракторы с прицепами. Более того, такой метод уже практиковался в посёлке Майский примерно месяц назад.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев во время прямого эфира заявил, что это невозможно сделать в силу законодательства. Как рассказал Ботвиньев, схему и принцип обращения с твёрдыми коммунальными отходами определяет региональный оператор.
А главы муниципалитетов не могут вывозить отходы, просто потому что они не участвовали в открытом аукционе. Только «Еврологистик» может привлечь в качестве субподрядчиков организации, у которых имеется техника, у которых есть возможность осуществлять этот вид деятельности.
На территории региона с 1 января 2023 года единым перевозчиком у нас определена по результатам аукциона компания «Еврологистик». Почему главы не вывозят? На открытый аукцион никто не мешает выйти и принять участие предприятию, в том числе и муниципальному, если у этого предприятия соблюдается ряд критериев, которые предъявляются к перевозчику. Это наличие опыта исполнения государственных контрактов, наличие лицензии и ещё ряд моментов по обеспечительным мерам.
Алексей Ботвиньев
Напомним, что недавно было решено запустить эфиры с министром ЖКХ из-за крупных проблем с вывозом мусора в Белгородской области с начала лета. Теперь белгородцы смогут трижды в неделю задать Алексею Ботвиньеву интересующие их вопросы касаемо этой темы.