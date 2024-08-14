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Проблемы с вывозом мусора в Старом Осколе существуют из-за дефицита водителей

В Старом Осколе — «основной очаг» проблемы с невывозом мусора. Почему там?

14 августа 2024, 07:50
Фото: 1MI

Проблемы с вывозом мусора в Старом Осколе существуют из-за дефицита водителей

От белгородцев продолжает поступать множество жалоб на невывоз мусора. Чаще всего обращения оставляют жители Старооскольского округа, что не случайно. О проблеме рассказал региональный министр ЖКХ в ходе прямого эфира.
Сюжет
Мусор

Жители Белгородской области продолжают жаловаться на ситуацию с вывозом мусора. По докладу регионального министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, основной очаг в данный момент находится в Старооскольском городском округе.

«Белгород практически уже вышел на постоянный график вывоза мусора без срывов, по Белгородскому району — уже выходим, но сохраняются некоторые сбои по определённым населённым пунктам. По Старому Осколу вывоз будет осуществляться по графику: свободные машины, вышедшие из ремонта, есть. Дополнительно вызовем из Белгорода две-три единицы техники», — отметил Ботвиньев.

По заявлению министра, в Старооскольском городском округе наблюдается дефицит водителей, которые умеют работать с мусоровозом с боковой загрузкой, из-за чего и страдает оперативность вывоза.

«Эту проблему решаем. Ведём беседы по привлечению водителей даже вахтовым способом. Надеюсь, проблему по округу решим в ближайшее время и выйдем на постоянный график маршрута», — заключил чиновник.

Добавим, что тема вывоза мусора уже долгое время волнует белгородцев. Из-за того, что проблема стала насущной, местные власти решили несколько раз в неделю отвечать на вопросы жителей по этой теме в режиме прямого эфира.

Ранее сообщалось об отсутствии нужной техники.

Стало известно, из-за чего в Белгородской области произошли сбои вывоза мусора
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Мусор#Новости Старого Оскола#Алексей Ботвиньев#Вывоз мусор
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