В Старом Осколе — «основной очаг» проблемы с невывозом мусора. Почему там?

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Жители Белгородской области продолжают жаловаться на ситуацию с вывозом мусора. По докладу регионального министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, основной очаг в данный момент находится в Старооскольском городском округе.
«Белгород практически уже вышел на постоянный график вывоза мусора без срывов, по Белгородскому району — уже выходим, но сохраняются некоторые сбои по определённым населённым пунктам. По Старому Осколу вывоз будет осуществляться по графику: свободные машины, вышедшие из ремонта, есть. Дополнительно вызовем из Белгорода две-три единицы техники», — отметил Ботвиньев.
По заявлению министра, в Старооскольском городском округе наблюдается дефицит водителей, которые умеют работать с мусоровозом с боковой загрузкой, из-за чего и страдает оперативность вывоза.
«Эту проблему решаем. Ведём беседы по привлечению водителей даже вахтовым способом. Надеюсь, проблему по округу решим в ближайшее время и выйдем на постоянный график маршрута», — заключил чиновник.
Добавим, что тема вывоза мусора уже долгое время волнует белгородцев. Из-за того, что проблема стала насущной, местные власти решили несколько раз в неделю отвечать на вопросы жителей по этой теме в режиме прямого эфира.
Ранее сообщалось об отсутствии нужной техники.