Белгородская область закупит 124 машины для вывоза мусора

Posted 14 сентября, 14:47
Published 14 сентября, 14:47
Modified 14 сентября, 14:49
Updated 14 сентября, 14:49
В рубрике «Главный вопрос губернатору» 13 сентября Вячеслава Гладкова спросили, стоит ли «мусорный вопрос» тоже относить к коварному замыслу врага, который пытается создать проблему и заморочить голову населению.
Глава региона ответил, что враг здесь не замешен, и рассказал, как власти постараются решить проблему.
«Конечно, это не замысел врага. Но есть проблема, которую мы стараемся решить. Если честно, надоели постоянные желания перевозчиков увеличить тариф при постоянно низком качестве уборки. Поэтому приняли решение приобрести коммунальную технику. В ближайшие две недели поступят 62 единицы, потом — ещё 62».
Ранее только в Белгороде насчитали 57 невывозов мусора в срок. Прокуратура провела проверку. Очаг невывоза мусора был в Старом Осколе.