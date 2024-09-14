bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 14:47

Published 14 сентября, 14:47

Modified 14 сентября, 14:49

Updated 14 сентября, 14:49

Белгородская область закупит 124 машины для вывоза мусора

Белгородская область закупит 124 машины для вывоза мусора

14 сентября 2024, 14:47
Фото: 1MI
Сюжет
ЦЭБ
Вячеслав Гладков рассказал, что половина из них поступит в регион уже в ближайшие две недели.

В рубрике «Главный вопрос губернатору» 13 сентября Вячеслава Гладкова спросили, стоит ли «мусорный вопрос» тоже относить к коварному замыслу врага, который пытается создать проблему и заморочить голову населению.

Глава региона ответил, что враг здесь не замешен, и рассказал, как власти постараются решить проблему.

«Конечно, это не замысел врага. Но есть проблема, которую мы стараемся решить. Если честно, надоели постоянные желания перевозчиков увеличить тариф при постоянно низком качестве уборки. Поэтому приняли решение приобрести коммунальную технику. В ближайшие две недели поступят 62 единицы, потом — ещё 62».

Ранее только в Белгороде насчитали 57 невывозов мусора в срок. Прокуратура провела проверку. Очаг невывоза мусора был в Старом Осколе.

Что на очереди? После невывоза мусора старооскольцы остались без воды
Узнать подробнее
Читайте также:
С белгородского ЦЭБ взыщут 7 млн рублей за юридические услуги по взысканию долгов«Комбинат КМАруда» и ЦЭБ: какие компании в июле отвечали в суде на претензииБелгородский ЦЭБ и «Еврологистик» оштрафовали почти на 500 тыс. из-за невывоза мусора
#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#ЦЭБ#Закупка#Вывоз мусора#Мусоровозы
Подпишитесь
Популярное