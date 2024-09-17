Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?

Posted 17 сентября, 06:23
Published 17 сентября, 06:23
Modified 17 сентября, 06:25
Updated 17 сентября, 06:25
Утром 16 сентября Харьковская гора в Белгороде вновь подверглась обстрелу. На тот момент было известно о восьми раненых, у одной женщины из которых наблюдалось крайне тяжёлое состояние. Вечером того же дня количество пострадавших увеличилось до десяти человек.
На следующий день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых. Семь человек находятся в обычных палатах, ещё двух разместили в реанимации. Врачи продолжают бороться за жизнь женщины, которая получила ранения ног и рук.
«Мы переживаем за неё всей областью. Сегодня день прославления святителя Иоасафа, покровителя Белгородской земли. Надеюсь, что его помощь и молитвы всех жителей Белгородской области помогут всем, кто ранен, кто болеет, быстрее справиться с этой тяжёлой бедой и быстрее вернуться к своим родным. Врачи делают все для этого», — добавил глава региона.
Всех пострадавших при необходимости смогут госпитализировать в московские лечебные учреждения.
Напомним, что среди пострадавших оказался и четырёхлетний мальчик, который почувствовал себя плохо только спустя некоторое время. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От его госпитализации родители отказались.