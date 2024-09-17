Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?

Утром 16 сентября Харьковская гора в Белгороде вновь подверглась обстрелу. На тот момент было известно о восьми раненых, у одной женщины из которых наблюдалось крайне тяжёлое состояние. Вечером того же дня количество пострадавших увеличилось до десяти человек.