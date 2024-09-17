bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:23

Published 17 сентября, 06:23

Modified 17 сентября, 06:25

Updated 17 сентября, 06:25

Из десятерых пострадавших при обстреле семеро остаются в больнице

Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?

17 сентября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Из десятерых пострадавших при обстреле семеро остаются в больнице

Семь человек остаются в больницах после обстрела Белгорода

Сюжет
Новости Белгорода
В настоящий момент в лечебных учреждениях размещены семеро человек, двое из которых находятся в реанимации. При необходимости их всех смогут госпитализировать в Москву, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 16 сентября Харьковская гора в Белгороде вновь подверглась обстрелу. На тот момент было известно о восьми раненых, у одной женщины из которых наблюдалось крайне тяжёлое состояние. Вечером того же дня количество пострадавших увеличилось до десяти человек.

На следующий день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых. Семь человек находятся в обычных палатах, ещё двух разместили в реанимации. Врачи продолжают бороться за жизнь женщины, которая получила ранения ног и рук.

«Мы переживаем за неё всей областью. Сегодня день прославления святителя Иоасафа, покровителя Белгородской земли. Надеюсь, что его помощь и молитвы всех жителей Белгородской области помогут всем, кто ранен, кто болеет, быстрее справиться с этой тяжёлой бедой и быстрее вернуться к своим родным. Врачи делают все для этого», — добавил глава региона.

Всех пострадавших при необходимости смогут госпитализировать в московские лечебные учреждения.

Напомним, что среди пострадавших оказался и четырёхлетний мальчик, который почувствовал себя плохо только спустя некоторое время. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От его госпитализации родители отказались.

Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло: ранены мальчик и женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь человек ранены после утреннего обстрела БелгородаЧетыре человека ранены после атак ВСУ под БелгородомДва человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Популярное